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Плюс 800 грн. Средняя пенсия в Украине выросла на четверть с начала года – Минсоцполитики

02.09.2021, 14:39
Плюс 800 грн. Средняя пенсия в Украине выросла на четверть с начала года – Минсоцполитики - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 25% или на 784 грн. По состоянию на 1 августа 2021 года размер средней пенсии составлял 3886,84 грн, говорится в сообщении Минсоцполитики.

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"Комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении низких пенсий, – отмечается в релизе со ссылкой на главу министерства Марину Лазебную. – В начале 2020 около 4 миллионов человек получали пенсии меньше 2000 гривень. С тех пор мы подняли пенсии выше этого уровня для 2,3 млн человек и ожидаем, что с середины 2022 все пенсионеры будут получать не менее 2000 грн".

В Минсоц также уточнили, что в 2022 году планируются ежемесячные доплаты для пенсионеров возрастной категории 70-75 лет. "Это позволит повысить доходы для 1,5 млн человек", – говорится в заявлении министерства.

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  • В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении во втором полугодии – здесь.
  • По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020.
  • Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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повышение пенсий Минсоцполитики
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