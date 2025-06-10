Помощь от ООН для пенсионеров: кто и как получит выплаты до июля 2025 года
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) продлила выплату дополнительной денежной помощи для проживающих в прифронтовых регионах украинцев до конца июля 2025 года.
Эта поддержка рассчитана на пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Ежемесячно более 315 000 человек получают около 216 миллионов гривен благодаря этой программе.
Как начисляется помощь
ВПП ООН автоматически перечисляет разницу между социальной выплатой, которая у получателя уже есть, и суммой в 3250 гривень.
Не следует подавать заявки или зарегистрироваться снова. Помощь будет выплачена автоматически.
Помощь выплачивается лицам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Луганская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область