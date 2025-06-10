Помощь от ООН для пенсионеров: кто и как получит выплаты до июля 2025 года
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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) продлила выплату дополнительной денежной помощи для проживающих в прифронтовых регионах украинцев до конца июля 2025 года.

Эта поддержка рассчитана на пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Ежемесячно более 315 000 человек получают около 216 миллионов гривен благодаря этой программе.

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Как начисляется помощь

ВПП ООН автоматически перечисляет разницу между социальной выплатой, которая у получателя уже есть, и суммой в 3250 гривень.

Не следует подавать заявки или зарегистрироваться снова. Помощь будет выплачена автоматически.

Помощь выплачивается лицам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область
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