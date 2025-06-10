Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня 2025 року
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Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжила виплату додаткової грошової допомоги для українців, що проживають у прифронтових регіонах, до кінця липня 2025 року.

Ця підтримка розрахована на пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Щомісяця понад 315 000 осіб отримують близько 216 мільйонів гривень завдяки цій програмі.

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Як нараховується допомога

ВПП ООН автоматично перераховує різницю між соціальною виплатою, яку отримувач вже має, та сумою в 3250 гривень. 

Не потрібно подавати заявки чи реєструватися заново. Допомогу виплатять автоматично.

Її виплачують особам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область
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