Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня 2025 року
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжила виплату додаткової грошової допомоги для українців, що проживають у прифронтових регіонах, до кінця липня 2025 року.
Ця підтримка розрахована на пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Щомісяця понад 315 000 осіб отримують близько 216 мільйонів гривень завдяки цій програмі.
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Як нараховується допомога
ВПП ООН автоматично перераховує різницю між соціальною виплатою, яку отримувач вже має, та сумою в 3250 гривень.
Не потрібно подавати заявки чи реєструватися заново. Допомогу виплатять автоматично.
Її виплачують особам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Луганська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернігівська область