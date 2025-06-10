Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня 2025 року

Додаткову грошову допомогу від ООН для вразливих категорій населення продовжено до кінця липня 2025 року

Фото: depositphotos.com

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжила виплату додаткової грошової допомоги для українців, що проживають у прифронтових регіонах, до кінця липня 2025 року.

Ця підтримка розрахована на пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Щомісяця понад 315 000 осіб отримують близько 216 мільйонів гривень завдяки цій програмі.

Як нараховується допомога

ВПП ООН автоматично перераховує різницю між соціальною виплатою, яку отримувач вже має, та сумою в 3250 гривень.

Не потрібно подавати заявки чи реєструватися заново. Допомогу виплатять автоматично.

Її виплачують особам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій: