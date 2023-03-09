Сенат Франции, несмотря на забастовки, поддержал повышение пенсионного возраста до 64 лет

Сенат Франции (верхняя палата парламента), несмотря на сильное сопротивление профсоюзов, в четверг проголосовал за повышение пенсионного возраста на два года – до 64 года, сообщили AFP и Reuters.

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Законодательный орган, в котором доминируют консерваторы из партии Республиканцы, поддержал ключевую норму пенсионной реформы Эмманюэля Макрона 201 голосом "за". Против выступили только 115 сенаторов.

Ожидается, что остальные статьи законопроекта о пенсионной реформе проголосуют до конца недели. Затем его передадут в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Правительство Франции надеется, что пенсионные изменения парламент примет до конца месяца.

Французские власти рассматривают повышение пенсионного возраста и ужесточение требований для получения полной пенсии как необходимое условие, чтобы удержать систему от дефицита.

Во Франции пенсионный возраст ниже, чем у большинства европейских соседей, которые в последние годы повысили его до 65 лет или больше. Для сравнения – пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

7 марта во Франции началась крупнейшая забастовка за последнее десятилетие. Около 1,4 млн человек таким образом выразили протест против пенсионной реформы.

В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины также возобновляет работу над пенсионной реформой.

Андрій Водяний

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