Сколько украинцев добровольно накапливают пенсии – данные Минсоцполитики

Только 9% (1 млн) всех застрахованных лиц пользуются добровольными накопительными пенсиями. Это очень мало, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на онлайн-презентации аналитической справки ООН в Facebook.

Она добавила, что актуальных источников финансирования солидарной пенсионной системы недостаточно. Пенсионные взносы в Украине платят 13 млн человек для обеспечения пенсиями 11 млн пенсионеров, отметила Лазебная. Министр связала это со снижением ЕСВ в 2016 году.

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"Возможно, в 2016 году никто не мог ответить, правильное решение о снижении единого социального взноса вдвое. Все думали, что произойдет детенизация, увеличение рабочих мест. Этого не произошло", – добавила министр.

По ее словам, планировалось, что ресурс от снижения ЕСВ пойдет на накопительные счета плательщиков взносов. Этого не произошло, подчеркнула министр

В 2003 году в Украине ввели трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – солидарная (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), второй – обязательная накопительная (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и третий – добровольная накопительная пенсия (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан). Второй уровень в Украине не запущен.

30 марта Лазебная заявила, что без накопительных пенсий солидарная система не сможет и дальше обеспечивать более 11 млн пенсионеров.

На 2021 год запланировано пять этапов повышения пенсии. Детали – тут.

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Александр Мясищев

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