Сколько украинцев добровольно накапливают пенсии – данные Минсоцполитики
Только 9% (1 млн) всех застрахованных лиц пользуются добровольными накопительными пенсиями. Это очень мало, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на онлайн-презентации аналитической справки ООН в Facebook.
Она добавила, что актуальных источников финансирования солидарной пенсионной системы недостаточно. Пенсионные взносы в Украине платят 13 млн человек для обеспечения пенсиями 11 млн пенсионеров, отметила Лазебная. Министр связала это со снижением ЕСВ в 2016 году.
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"Возможно, в 2016 году никто не мог ответить, правильное решение о снижении единого социального взноса вдвое. Все думали, что произойдет детенизация, увеличение рабочих мест. Этого не произошло", – добавила министр.
По ее словам, планировалось, что ресурс от снижения ЕСВ пойдет на накопительные счета плательщиков взносов. Этого не произошло, подчеркнула министр
- 30 марта Лазебная заявила, что без накопительных пенсий солидарная система не сможет и дальше обеспечивать более 11 млн пенсионеров.
- На 2021 год запланировано пять этапов повышения пенсии. Детали – тут.
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