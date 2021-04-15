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Сколько украинцев добровольно накапливают пенсии – данные Минсоцполитики

15.04.2021, 18:18
Сколько украинцев добровольно накапливают пенсии – данные Минсоцполитики - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Только 9% (1 млн) всех застрахованных лиц пользуются добровольными накопительными пенсиями. Это очень мало, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на онлайн-презентации аналитической справки ООН в Facebook.

Она добавила, что актуальных источников финансирования солидарной пенсионной системы недостаточно. Пенсионные взносы в Украине платят 13 млн человек для обеспечения пенсиями 11 млн пенсионеров, отметила Лазебная. Министр связала это со снижением ЕСВ в 2016 году.

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"Возможно, в 2016 году никто не мог ответить, правильное решение о снижении единого социального взноса вдвое. Все думали, что произойдет детенизация, увеличение рабочих мест. Этого не произошло", – добавила министр.

По ее словам, планировалось, что ресурс от снижения ЕСВ пойдет на накопительные счета плательщиков взносов. Этого не произошло, подчеркнула министр

В 2003 году в Украине ввели трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – солидарная (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), второй – обязательная накопительная (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и третий – добровольная накопительная пенсия (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан). Второй уровень в Украине не запущен.  

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Александр Мясищев
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