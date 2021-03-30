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"Вручную дотягиваем пенсии". Лазебная рассказала о проблемах солидарной системы

30.03.2021, 18:54
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Без накопительных пенсий солидарная система не сможет и дальше обеспечивать более 11 млн пенсионеров. Об этом в интервью РБК-Украина заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Государство выплачивает минимум пять пенсионных выплат, отметила Лазебная. В перечень входят расчет прожиточного минимума для лиц с небольшим стажем, выплаты для лиц с полным страховым стажем, которые зависят от уровня минимальной зарплаты. Остальные три выплаты устанавливаются правительством, речь о доплатах по возрасту, надбавках и т.п.. 

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Согласно прогнозу Всемирного банка через 30 лет в Украине коэффициент замещения зарплат достигнет уровня 18%. Министр добавила, что сейчас он составляет около 30%.

"Правительство уже в ручном режиме "дотягивает" солидарные пенсии. Каждый следующий Кабмин также будет вынужден латать эти дыры", – заявила министр.

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Лазебная также привела в пример опыт других стран, уточнив, что каждый год задержки с внедрением накопительных пенсий лишает возможности поучаствовать в накоплениях порядка 60 000 украинцев.

"В Грузии всем установили единый размер пенсии, который не зависит от стажа и зарплаты. Это так называемая базовая пенсия. Есть еще вариант стран Азии, когда государство не может обеспечивать пенсионеров и перекладывает это на плечи их семей и детей. 

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Юлия Кузнецова
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накопительные пенсии солидарная пенсионная система Марина Лазебная негосударственные пенсии
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