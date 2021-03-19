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"Пенсии должно обеспечивать государство". Сколько украинцев верят в пенсионные накопления

19.03.2021, 14:09
опрос интервью (depositphotos.com)

68,5% украинцев считают, что жизнь граждан на пенсии должно обеспечивать государство,  тогда как только 18,8% полагают, что накапливать на пенсию нужно самостоятельно, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социально-экономических исследований CASE Украина.

В ходе опроса 47,3% респондентов отметили, что готовы на значительное уменьшение ЕСВ, для получения доходов от сбережений в будущем или расходов на текущие нужды. 

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Более четверти опрошенных или 26,4% считают государство ответственным за благосостояние пенсионеров, они же хотели бы платить меньше отчислений в Пенсионный фонд и экономить средства самостоятельно.

По мнению 46,5% опрошенных справедливая пенсионная система – это та, в которой неиспользованные взносы можно передавать по наследству, но при этом нет гарантий, что взносов хватит на всю жизнь. 37,7% считают справедливой систему, в которой взносы не передаются по наследству, но гарантирована минимальная пенсионная выплата. 

Более трети людей отметили, что при выходе на пенсию ожидают сокращение доходов более, чем в три раза.

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Читайте также: Проверка кризисом. Как частные пенсионные фонды пережили 2020 год и на чем заработали

  • Согласно расчету Минсоцполитики, средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень

  • По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, в третьем квартале 2020 года клиенты украинских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получили 19,044 млн грн выплат

  • Министерство финансов поддерживает введение обязательных накопительных пенсий, но только в модели, которая не приведет к расширению дефицита Пенсионного фонда Украины (ПФУ)

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий – уже в 2021 году

Юлия Кузнецова
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