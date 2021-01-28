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Накопительные пенсии за счет НДФЛ и ЕСВ: Минфин против из-за дефицита Пенсионного фонда

28.01.2021, 18:21
Накопительные пенсии за счет НДФЛ и ЕСВ: Минфин против из-за дефицита Пенсионного фонда - Фото
Виталий Ломакович. Фото - пресс-служба Growford Institute

Министерство финансов не поддерживает введение обязательных накопительных пенсий, если это приведет к расширению дефицита Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом в кулуарах Украинского пенсионного форума LIGA.net рассказал советник министра финансов и глава правления Growford Institute Виталий Ломакович.

"Позиция Минфина – дефицит ПФУ не должен превышать 200 млрд грн. Это значит, что Минфин не поддерживает модель финансирования накопительных пенсий за счет сокращения действующих налогов", – сказал он.

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По словам Ломаковича, если накопительные пенсии будут предусматривать повышение "трудовых" налогов, бизнесу необходимо дать "другой налоговый бенефит". В частности, он считает уместным сокращение НДС до 15%.

Как уточнил советник главы Минфина, накопительные пенсии не были среди тем, которые обсуждались во время виртуальной миссии МВФ в Украине (проходила в конце декабря и начале января).

"МВФ интересуют общие параметры бюджета, а не отдельные позиции", – сказал он.

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Сергей Шевчук
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