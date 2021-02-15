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Негосударственные пенсионные фонды. Кто и как выплачивает дополнительные пенсии

15.02.2021, 18:07
Негосударственные пенсионные фонды. Кто и как выплачивает дополнительные пенсии - Фото
фото - pixabay.com.

В третьем квартале 2020 года клиенты украинских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получили 19,044 млн грн выплат, сообщает Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса. 

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По данным ассоциации, 67% этой суммы составили одноразовые выплаты – 12,744 млн грн за квартал. Выплаты, которые распределяются на определенный срок составили 6,299 млн грн. Единоразово забрать пенсионные накопления сейчас могут вкладчики НПФ, чьи счета превышают 98 280 грн (50% от прожиточного минимума, рассчитанного на 10 лет).

Больше всего выплат – у негосударственного корпоративного фонда Укрэксимбанка (5 816 участников): 2,281 млн грн на срок и 3,079 млн грн единоразово. В топ-5 по общим выплатам также входят открытый пенсионный фонд "ОТП Пенсия" (54 600 участников), который выплатил 1,235 млн грн и 1,219 млн грн соответственно, НПФ Социальная перспектива (0,303 и 1,427 млн грн), НПФ Профсоюза энергетиков (1,392 млн грн единоразово, выплат на срок не было) и НПФ Социальный стандарт (0,219 и 0,934 млн грн). 

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Юлия Кузнецова
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