Негосударственные пенсионные фонды. Кто и как выплачивает дополнительные пенсии

В третьем квартале 2020 года клиенты украинских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получили 19,044 млн грн выплат, сообщает Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса.

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По данным ассоциации, 67% этой суммы составили одноразовые выплаты – 12,744 млн грн за квартал. Выплаты, которые распределяются на определенный срок составили 6,299 млн грн. Единоразово забрать пенсионные накопления сейчас могут вкладчики НПФ, чьи счета превышают 98 280 грн (50% от прожиточного минимума, рассчитанного на 10 лет).

Больше всего выплат – у негосударственного корпоративного фонда Укрэксимбанка (5 816 участников): 2,281 млн грн на срок и 3,079 млн грн единоразово. В топ-5 по общим выплатам также входят открытый пенсионный фонд "ОТП Пенсия" (54 600 участников), который выплатил 1,235 млн грн и 1,219 млн грн соответственно, НПФ Социальная перспектива (0,303 и 1,427 млн грн), НПФ Профсоюза энергетиков (1,392 млн грн единоразово, выплат на срок не было) и НПФ Социальный стандарт (0,219 и 0,934 млн грн).

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Согласно отчету Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за 9 месяцев 2020 года, негосударственные пенсионные фонды инвестировали 86% активов в облигации внутреннего госзайма, а также депозиты в банках.

По данным Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, 44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года.

Юлия Кузнецова

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