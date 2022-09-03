Субсидии и льготы в Украине будут назначаться через Пенсионный фонд

Министерство социальной политики предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии будут назначаться через Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас прием документов и назначение субсидий осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН) на местном уровне, и осуществляется с привязкой к месту, где размещено соответствующее УСЗН.

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"Оригиналом поданных документов и выплатных документов является бумажная форма, которая опасна во время боевых действий или оккупации. Во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в громадах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения — сложная и длительная", — заявили в министерстве.

Министерство социальной политики отмечает, что использование ІТ-систем Пенсионного фонда позволит принимать документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины.

По данным министерства, это не повлияет на действительных получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства.

Переселенцы смогут обратиться за субсидией в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАП или онлайн — в местные органы (через приложение "Социальная громада").

"Это также позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий, а главное — не терять данные граждан, которые дают основания для получения жилищных субсидий и льгот, как это, к сожалению, происходило, с ранее оккупированными территориями. Документы будут храниться в электронной форме", – отметили в Минсоцполитике.

По оценкам Всемирного банка, количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% против довоенных 18%.

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Наталія Софієнко

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