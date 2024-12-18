В Украине ввели электронное пенсионное удостоверение. Как оформить

Теперь иметь бумажное пенсионное удостоверение необязательно

Фото: пресс-служба Дии

Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, позволяющий пенсионерам получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться в приложении "Дия". Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

"Е-пенсионное удостоверение – это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме. По желанию человек, которому назначена пенсия, может получить пенсионное удостоверение исключительно в электронной форме без изготовления бумажного", – рассказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Сформировать электронное пенсионное удостоверение можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или обратившись в ближайший сервисный центр Фонда. Е-пенсионное удостоверение можно получить значительно быстрее бумажного варианта, обычно через несколько дней с момента обращения.

Для формирования и получения е-пенсионного удостоверения необходимо знать свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, установить мобильное приложение "Дия" и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

После оформления пенсионное удостоверение по возрасту подтянется в Дии автоматически. Пенсионное по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить в Дию собственноручно.

Кому может быть полезен новый сервис

Пенсионерам, которые находятся за границей и не могут посетить Украину для получения бумажного удостоверения.

Пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Фонда.

Итак, теперь в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:

традиционное бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда анкету или отправив заявление на изготовление документа через веб-портал электронных услуг Фонда, или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, выдаваемое Ощадбанком;

е-пенсионное удостоверение.

Как отмечают в Пенсионном фонде, даже без дополнительного анонсирования этого сервиса уже сгенерировано 689 новых е-пенсионных удостоверений.

Ранее такой подход с запуском электронного документа реализовали с водительским удостоверением. Сейчас каждый пятый украинец, заменяя водительские права в Дии, заказывает только цифровой документ.