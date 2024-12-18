В Україні запровадили електронне пенсійне посвідчення. Як оформити

Тепер мати паперове пенсійне посвідчення необов'язково

Фото: пресслужба Дії

Пенсійний фонд України запустив новий сервіс, що дозволяє пенсіонерам отримати електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься у застосунку "Дія". Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

"Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, що підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред'явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі. За бажанням людина, якій призначена пенсія, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового", – розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус.

Сформувати електронне пенсійне посвідчення можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду. Е-пенсійне посвідчення можна отримати значно швидше за паперовий варіант, зазвичай через кілька днів з моменту звернення.

Для формування та отримання е-пенсійного посвідчення необхідно знати свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, встановити мобільний застосунок "Дія" та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Після оформлення пенсійне посвідчення за віком підтягнеться у Дії автоматично. Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати до Дії власноруч.

Кому може бути корисний новий сервіс

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення.

Пенсіонерам, які з різних причин не можуть одержати документ у сервісних центрах Фонду.

Отже, тепер в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

традиційне паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг Фонду або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, що видається Ощадбанком;

е-пенсійне посвідчення.

Як зазначають у Пенсійному фонді, навіть без додаткового анонсування цього сервісу вже згенеровано 689 нових е-пенсійних посвідчень.

Раніше такий підхід із запуском електронного документа реалізували з посвідченням водія. Зараз кожен п'ятий українець, замінюючи права водія в Дії, замовляє лише цифровий документ.