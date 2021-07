4 сентября 2020 года у Печерского райсуда Киева было многолюдно. Дорогие машины, охрана, целая команда адвокатов и много журналистов. Суд избирал меру пресечения Николаю Гонте, создателю B2B Jewelry, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве.

Еще зимой 2020 года LIGA.net писала о том, как винницкий предприниматель создал, возможно, крупнейшую в истории Украины финансовую пирамиду. Следствие добавило деталей: организация могла охватить 600 000 человек, которые вложили до $250 млн.

В сентябре Гонту отправили под домашний арест на два месяца. Но следствие продолжается до сих пор. Казалось, оправиться от такого потрясения (к создателям B2B одновременно пришли с обысками СБУ, Генпрокуратура и Налоговая) ювелирный бизнес Гонты уже не сможет. Но два месяца ареста закончились, бизнесмен вышел на свободу и уже весной 2021 года, рассказывал в интервью каналу 1+1 о своих новых амбициях.

"Есть ли у меня бизнес в Турции? Юридически – нет. Но не юридически – не только в Турции. Есть компании, в том числе в Америке, которые используют мою бизнес-модель. Ее можно применять в любом бизнесе, где есть высокая маржа. Например, продажа кофе", – хвалился Гонта.

Мы не знаем есть ли у Гонты активы в других странах. Но в Украине ему удалось не просто сохранить свой титульный проект B2B Jewelry, но и, похоже, создать новые. Объединяет их одно – как и B2B, они очень похожи на финансовые пирамиды.

В чем секрет выживания непотопляемого ювелира из Ладыжина и как устроена та самая "бизнес-модель Гонты", которая давно вышла за пределы Украины?

LIGA.net рассказывает о большом камбэке "золотой пирамиды".

Еще один год B2B Jewelry: карантин, токены и проекты-клоны

B2B Jewelry действительно вернулась. Вторая половина июля 2021-го – время большого тура проекта с презентациями по всей Украине: Умань, Жмеринка, Горишние Плавни, Дубно, Кременчуг, Ирпень и другие небольшие города. С 11 июля B2B проводит еженедельные розыгрыши призов, начали с Toyota Camry, дальше – обещают "спорткар BMW".

23 апреля ожил и личный кабинет корреспондeнта LIGA.net в сети B2B Jewelry (в феврале 2020 года редакция вложила в B2B 1000 грн для материала Золотая пирамида: B2B Jewelry раздает деньги под 400% и дарит бесплатные украшения): с тех пор каждую неделю на "баланс" начисляется по 60 грн, чего не было с 29 августа 2020.

Что такое B2B Jewelry и действительно ли она приносит деньги? B2B Jewelry – сеть ювелирных магазинов, основанная в 2019 году владельцем небольшой ювелирной фабрики "Шарм" (Ладыжин, Винницкая область) Николаем Гонтой. Особенность бизнеса – он продает ювелирные украшения с кэшбеком. Если клиент B2B Jewelry покупает само изделие, компания платит ему кэшбек в 104% годовых, или около 2% в неделю. Второй вариант – купить "подарочный сертификат" на золото или серебро (минимальный номинал – 1000 грн). В таком случае размер кэшбека составляет заоблачные 416% годовых или 8% в неделю. Фактически B2B обещает покупателям подарить украшения, а затем еще и доплатить за них. Но есть нюанс – кэшбэк разбит на 52 выплаты, то есть его нужно ждать в течение года. Модель очень похожа на принцип финансовой пирамиды: новые покупатели помогают проекту обслуживать выплаты для старых. Это не вызвало сомнений у 600 000 человек в Украине, России и Казахстане, свидетельствуют данные СБУ и Генпрокуратуры. К марту 2020 года B2B Jewelry открыла 50 магазинов в Украине, три из них – в Киеве. Проект активно использовал сетевой маркетинг (бонусы существующим вкладчикам за вовлечение новых клиентов). Участники рассказывали LIGA.net о сетевиках с оборотом под $70 млн. Вероятно, B2B могла бы расшириться еще сильнее, но с началом карантина в марте 2020 Гонта объявил о приостановке выплат. Рост прекратился. Сеть салонов в Украине осталась примерно на уровне – 41 магазин, но из России и Казахстана проект вышел, а планы по заходу в Польшу и Турцию пришлось отменить. В мае 2020 после серии публикаций в СМИ (в частности, Bihus.info показало, как из одного из салонов сети мешками вывозят наличные), Нацполиция начала активную фазу расследования. Позже B2B попала в список "сомнительных инвестиционных проектов" Нацкомиссии по ценным бумагам. С тех пор B2B неоднократно пыталась привлечь новых покупателей нестандартными путями: создала телемагазин и запустила B2B-токены – "цифровые монеты", стоимость которых привязана к биржевой цене золота (участникам предлагалось покупать B2BT, чтобы зарабатывать на росте их цены). В августе 2020-го Генпрокуратура объявила о подозрении Николаю Гонте, его жене Елене, а также сотруднику, который выполнял функции главного бухгалтера проекта. Печерский райсуд отправил чету под круглосуточный домашний арест на 60 дней, однако меру пресечения впоследствии отменили. Бухгалтер B2B был арестован, но вышел под залог. По данным следствия, B2B привлекла $250 млн средств вкладчиков. На эти деньги ладыженские бизнесмены купили недвижимость, десятки элитных автомобилей и один из островов на Днепре, утверждали в прокуратуре. По данным Bihus.info, указанный остров сейчас активно застраивается. Журналисты утверждают, что он оформлен на тещу Гонты, а в одном из особняков живет его сын Александр. Сам бизнесмен в интервью 1+1 заявил, что не знаком с людьми, которые застраивают остров.

Возобновление активности B2B Jewelry в апреле-мае 2021 года совпало с другим знаковым событием в бизнесе Гонты: он создал еще два проекта с очень похожими моделями: "бриллиантовый" Diamond Way и Cancri Jewelry, который позиционируется как "крупнейший ювелирный дом в Европе и Азии" с офисом в Стамбуле.

Официально Гонта не имеет отношения к проектам. Обе компании зарегистрированы на малоизвестных Дмитрия Павленко и Сергея Гуторку (их номера мобильных, указанные в Реестре юрлиц Минюста, недоступны), в базе данных Укрпатента нет информации о владельцах этих брендов.

Что у них общего с B2B? Diamond Way занял помещение B2B Jewelry в центре Киева (бульвар Леси Украинки 13В). Ссылку на Cancri клиенты B2B видят, когда заходят в личный кабинет на сайте проекта. Родственность Diamond Way и Cancri к B2B Jewelry LIGA.net подтвердил и один из менеджеров Diamond Way.

Оба проекта используют аналогичную схему привлечения участников, что и B2B. Во-первых, невероятно высокий уровень кэшбека (182-416% годовых, начисление дохода – ежедневно или раз в неделю, все расчеты – в евро). Во-вторых, акцент на "построении собственной сети": чем больше новых участников вы приводите, тем больше получаете.

Diamond Way пока работает только в Украине, Cancri Jewelry проводила презентации в украинских, турецких и казахских городах.

B2B вернулась, но по-прежнему не платит. Чем живет проект?

В майском интервью 1+1 Гонта заявил о "возобновлении выплат" вкладчикам B2B Jewelry. Фактически это не совсем так. Деньги действительно начисляются, но только на виртуальный баланс участника проекта. Функции вывода на карту банка нет.

Из-за остановки любых выплат весной 2020-го в B2B все еще зависли деньги сотен тысяч человек, которые вложились в проект до карантина. Возобновить их можно при одном условии – нужно опять "совершить покупку" нового украшения. В личном кабинете B2B Jewelry есть специальная таблица: чем больше человек платит за новую покупку, тем больше старых денег он может разморозить.

Но на практике это не совсем так. B2B ограничивает выплаты 400 грн в неделю, однако даже такую сумму получают далеко не все вкладчики среди тех, кто заново вложился в B2B Jewelry.

"Выплат фактически нет. Нам это объясняли то исчерпанием лимита заявок, то техническими проблемами из-за которых не работал вывод на карту", – говорит LIGA.net один из покупателей B2B из Одессы, на балансе которого "зависли" 500 000 грн.

Лимит заявок касается выдачи наличных. В B2B это объясняют "заботой о здоровье клиентов" и карантинными ограничениями – поэтому попасть в число желающих забрать деньги (даже 400 грн) в магазине кэшем практически невозможно, рассказывает клиент проекта из Херсона.

Есть и другой вариант – "отоварить" сертификаты. Эта функция – главный аргумент Гонты в пользу того, что его бизнес – не мошенничество: в случае сомнений вы всегда можете забрать товар.

Но и здесь все не так просто: украшения, которые продаются в сети B2B Jewelry, стоят очень недешево, цены большей части изделий достигают десятков тысяч гривень, хотя их реальная стоимость, как правило, гораздо ниже. Наценка может достигать десятикратного размера, рассказывала LIGA.net одна из бывших топ-сотрудниц сети B2B Jewelry.

Невероятная щедрость и немного ФОПов. Секрет бизнес-модели Гонты

Остановку выплат более чем на год фаундер B2B Jewelry объясняет карантином: с закрытием магазинов его бизнес остался без денежного потока, выплачивать вкладчикам баснословные проценты было нечем, бизнес-модель сломалась.

В чем же она заключается?

"Если себестоимость изделия составляет, например, 30 грн, учитывая, что наценки в ювелирном бизнесе очень большие, на витрине оно будет стоить 250, – рассказывал Гонта 1+1. – Добавленная стоимость или маржа – 600%. Я могу дать вам 104% или даже 300%, остальное – оставить себе. Если я продаю одно изделие на 1000 грн, на эти деньги я могу произвести шесть новых".

Основатель компании не скрывает: несмотря на благородное желание поделиться сверхприбылью ювелирного бизнеса (хотя в феврале 2020-го один из сотрудников B2B рассказывал LIGA.net, что реальная рентабельность бизнеса составляет не 600, а 200%, тогда как повышенный кэшбек – это временный способ агрессивного маркетинга), выплаты его существующим покупателям прямо зависят от того, насколько хорошо B2B Jewelry будет продавать новую продукцию.

"Насколько большой товарооборот у меня в компании, настолько у меня увеличивается возможность возвращать людям кэшбек", – говорил бизнесмен 1+1.

Кто такой Николай Гонта До 2019 года 53-летний предприниматель вряд ли был известен за пределами Винницкой области. Его бизнес долгое время ограничивался небольшой ювелирной мастерской-заводом "Шарм" и магазином украшений в городке Ладыжин. Уже тогда ювелира подозревали в использовании "особых бизнес-моделей". В начале 2010-х Гонта фигурировал в деле о сбыте контрабанды: его завод якобы занимался перебивкой проб на ювелирных изделиях, поступивших предположительно из Турции. По данным следствия, с 2007 по 2011 годы через Шарм прошло около 600 000 украшений "неизвестного происхождения". В деле был замешан другой известный на то время винничанин – Геннадий Мазур, экс-замглавы местной налоговой, областной депутат, бывший помощник тогдашнего губернатора области (еще более влиятельный человек: замминистра внутренних дел середины нулевых и экс-нардеп-регионал Николай Джига). Согласно материалам расследования, Мазур был главным в этой схеме, но выводить деньги помогала жена Гонты Елена. Например, через ее личный счет в ПриватБанке в 2007-2011 прошло около $5 млн. Но доказать ничего не удалось, дело закрыли. Елена Гонта играет важнейшую роль и в становлении B2B Jewelry: по данным следствия, основанный ей благотворительный фонд "Зимородок" использовался для легализации доходов, полученных от B2B Jewelry. Сын Николая и Елены Гонт – 34-летний Александр – также активно участвовал в развитии B2B. По информации одного из бывших сотрудников B2B Jewelry в России, он курировал работу проекта в этой стране. Другой инсайдер рассказал, что Александр Гонта занимался разработкой сайтов, с которыми работает проект. В апреле 2020 года Гонта зарегистрировал и возглавил политическую партию "Живите в достатке" (лозунг сети B2B Jewelry).

Деньги вкладчиков, которых привлекали не столько украшения от Гонты, сколько возможность получить невероятные доходы, позволяли предпринимателям тратить большие суммы на агрессивное расширение сети.

Например, они могли позволить себе аренду магазинов в Москве стоимостью в 1,5 млн рублей (около $23 000) в месяц, рассказал LIGA.net один из экс-сотрудников сети B2B в России. Аренда салона в центре Киева (сейчас на этом месте – магазин Diamond Way) в начале 2020-го стоила примерно $13 000.

Персонал в салонах B2B также получал относительно неплохие зарплаты: в России речь шла о $1500 в месяц, в Украине – $1000, говорит бывший менеджер. В одном крупном магазине B2B могло работать около 15 продавцов.

Но главная особенность "модели Гонты" – каждому салону был прикреплен человек, который выполнял роль номинального собственника бизнеса. В Украине магазины B2B оформлены на физлиц-предпринимателей, в России – на местный аналог (индивидуальный предприниматель).

Функция такого человека – играть роль владельца бизнеса: подписывать договоры аренды, платить от своего имени за бытовые услуги, числиться в контрактах на поставку ювелирных изделий. В Украине таких людей на пике было около 50, в России и Казахстане – около 10.

Уголовные дела и миллионы долларов выручки

Модель приносила неплохие результаты: например, в январе-марте 2020 года "выручка" одного из московских магазинов Гонты была $7 млн, говорит LIGA.net один из номиналов, который работал на B2B Jewelry в РФ.

Юридических рисков при этом у Гонты не было: из России B2B Jewelry ушла в июле 2020 года, оставив за собой долги и уголовные дела о мошенничестве. И то, и другое легло на плечи подставных индивидуальных предпринимателей. В одном из дел, возбужденных в РФ, прямо указано, что B2B Jewelry работала по принципу финансовой пирамиды.

Аналогичная ситуация возникла и в Казахстане весной 2020-го: B2B даже выпустила для жителей страны специальное видеообращение с призывом не писать заявления в правоохранительные органы. В частности, представитель Гонты предупреждал казахстанских клиентов об ответственности по статье "ложный донос".

В Украине бизнес B2B Jewelry структурирован похожим образом. Для управления магазинами были зарегистрированы 43 физлица-предпринимателя. Издание Экономическая правда сообщало, что все они – студенты винницких вузов.

Такой подход сильно усложняет задачу правоохранителей и других госструктур: например, в Нацкомиссии по ценным бумагам, которая внесла B2B в список сомнительных инвестпроектов, рассказали LIGA.net, что так и не смогли связать предполагаемую пирамиду с конечными бенефициарами.

Единое связующее звено в бизнесе B2B – фонд "Зимородок". По данным следствия, через него централизованно выводились деньги, которые принимали от вкладчиков салоны сети. Дальше средства перечислялись на счета малоизвестных компаний. В материалах уголовного дела относительно B2B Jewelry описан один из подобных эпизодов: Зимородок перечислил 15 компаниям почти 7 млн грн.

Что ждет B2B Jewelry дальше. Гонта победил?

Досудебное расследование против основателей проекта должно завершиться до 28 августа, дальше материалы будут направлены в суд, рассказал собеседник LIGA.net, знакомый с ходом следствия.

Есть ли у процесса перспективы? По информации собеседника LIGA.net, знакомого с материалами дела, в истории B2B Jewelry пока всего лишь около 300 пострадавших, которые обратились с заявлениями в полицию. Это в 2000 раз меньше, чем количество предполагаемых участников проекта.

Почему вкладчики B2B не спешат обращаться в полицию? Основная причина – люди не очень верят в возможность правоохранительных органов добиться справедливости. "Мы поговорили с другими участниками и решили, что подавать заявление нет смысла – у Гонты все схвачено", – рассказала крупная клиентка B2B из Одессы.

Сравнительно небольшое количество заявлений может повлиять на перспективы следствия, говорит LIGA.net партнер юрирмы Ario Евгений Грушовец, который также выступает пострадавшим в этом процессе.

Единственное правовое последствие, с которым пока столкнулся бизнес B2B Jewelry – статус "сомнительного" от НКЦБФР. "Родственника" B2B – проект Diamond Way – Комиссия пока только изучает, сообщили LIGA.net в ведомстве.

Брат-близнец

Презентацию Diamond Way в киевском БЦ "Леонардо", которая состоялась в конце июня, посетили около 200 человек (подсчеты корреспондента LIGA.net). Пенсионеры, люди невысокого достатка – им рассказывали, как создать собственный международный бизнес по торговле бриллиантами, а после презентации каждому подарили пару сертификатов по 400 грн.

В щедрости Гонте действительно не откажешь: во времена расцвета B2B Jewelry – еще до карантина и уголовных дел – он любил дарить свои старые машины близким знакомым. Например, один из внедорожников Гонты якобы достался его водителю, уверяет LIGA.net один из жителей Ладыжина, хорошо знакомый с семьей ювелиров.

"Гонта отзывчив и внимателен к людям, но только когда ему это нужно, – описывает бизнесмена менеджер, который работал с ним в Москве. – Хороший пример – сейчас все номера, по которым мы держали связь с ними, недоступны".

В социальных сетях тем временем можно найти множество предложений помощи с возвратом денег, зависших в B2B Jewelry. Некоторые участники пытаются продать свои аккаунты. Многих возмущает, что у Гонты и компании есть деньги на проведение презентаций и розыгрыш дорогих автомобилей, но нет – на погашение долгов перед старыми клиентами.

"Заявление в полицию – это мертвое дело, – говорит LIGA.net один из вкладчиков B2B из Херсона, который хочет переуступить свой личный кабинет, чтобы забрать хоть что-то из вложенных $2500. – Для этого нужен адвокат, то есть еще $2000-3000 расходов. Но какой смысл, если они могут заплатить в два раза больше – за счет украденных денег у людей. Украденных, в том числе и у меня".

Николай Гонта не ответил на предложение LIGA.net об интервью или комментарии.

