За второй квартал депозиты подешевели больше, чем за весь прошлый год. Это не помешало банкам нарастить депозитные портфели

В течение второго квартала 2020 года ставки по депозитам в украинских банках стабильно падали. Вклады подешевели в 25 из 26 банков (список ниже), которые попадают в традиционный мониторинг LIGA.net.

Низкие ставки - не помеха. Украинцы продолжают нести деньги в банки. С начала карантина остаток средств на депозитах и счетах домохозяйств в банках увеличился на 6,7% (без учета изменения курса в этот период).

Если на 1 марта украинцы хранили в банках 579,7 млрд грн (в том числе эквивалент валютных вкладов), то на 1 июня — 619,1 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Чего ждать дальше?

Ставки - вниз

Гривневые вклады за второй квартал в среднем подешевели на 2,8 п.п. Снижение средней ставки для валютных вкладов - 1,82 п.п.

Это больше, чем за весь прошлый год. Тогда среднее падение составило 1,07 п.п. - для гривневых и 0,46 - для валютных вкладов.

Причиной снижению доходности вкладов физлиц банкиры называют избыточную ликвидность. Другими словами, им не нужны деньги населения.

"На начало марта переизбыток ресурсов составил только в национальной валюте 200 млрд грн, кроме того, по итогам 2019 банковская система показала рекордные 59,6 млрд грн прибыли, – говорит управляющий Центральным отделением МТБ Банка Александр Борисов. - Это и спровоцировало снижение ставок по депозитам всеми участниками банковского рынка". К тому же, НБУ в апреле снизил учетную ставку до 8% годовых, а в июне еще раз - до 6%. Банки получили доступ к 5-летнему рефинансированию под 6% годовых. Такой конъюнктуры дешевых ресурсов для банков не было ранее, добавляет Борисов.

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Процентные ставки по вкладам в долларах и евро зависят от возможности банков размещать средства в валютные активы: кредиты для компаний, имеющих валютную выручку, межбанковские заимствования и размещение в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Здесь у банков было больших возможностей.

"На протяжении 2020 года по всем позициям наблюдается сокращение объемов, а в части валютных ОВГЗ – практически полное прекращение данного вида заимствований", – объясняет заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Это ведет к снижению процентных ставок, объясняет он.

Гривня

Лидером падения доходности стали гривневые вклады на сроки от трех до 6 месяцев - на 2,8 п.п. до 8,45% годовых. Также существенно потеряли в цене сбережения на период от 6 до 12 месяцев - на 2,77 п.п. до 8,62% годовых.

Средняя ставка для сроков от месяца до трех снизилась на 2,53 п.п. и составляет 6,8% годовых. Депозиты сроком свыше года подешевели на 2,33 п.п. до 8,56% годовых.

Бессрочные сбережения подешевели на 1,01 п.п. до 5,57% годовых. Доходность вкладов на период до месяца опустилась на 1,0 п.п. и составляет 8,04% годовых.

Доллар

Максимально упала средняя ставка для депозитов на срок менее месяца (на 1,48 п.п. до 0,58% годовых).

Вклады от месяца до трех подешевели на 0,46 п.п. до 0,54% годовых. На сроки от трех месяцев до полугода - уменьшились на 0,29 п.п. до 0,94% годовых.

Стоимость вкладов на период 6-12 месяцев подешевела на 0,18 п.п. до 1,31% годовых. Вклады сроком свыше года - на 0,12 п.п.до 1,78% годовых.

Выросла средняя ставка только для бессрочных сбережений – на 0,14 п.п. до 0,54% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Самое большое падение для вкладов в евро - на сроки менее месяца (на 1,82 п.п. до 0,34% годовых).

Снизилась доходность для сроков от месяца до трех (на 0,37 п.п. до 0,48% годовых).

Вклады на сроки от полугода до года подешевели на 0,19 п.п. и дают доходность 0,91% годовых.

Вклады на период от трех месяцев до полугода подешевели на 0,18 п.п. до 0,64% годовых.

Сбережения на сроки свыше года потеряли 0,15 п.п. до 1,08% годовых. Бессрочные сбережения подешевели минимально – на 0,07 п.п. до 0,24% годовых.

Что будет с депозитами в третьем квартале

В июне банки зафиксировали позитивную динамику роста депозитного портфеля и ожидают ее продолжения в третьем квартале.

Пока вкладчики предпочитают гривневые сбережения, из-за их высокой доходности. Такая тенденция будет сохраняться при условии стабильного курса национальной валюты и умеренной инфляции. Но для диверсификации рисков вкладчики будут продолжать размещать депозиты и в иностранных валютах, ожидают банкиры, опрошенные LIGA.net. Тем более, для этого есть поводы.

"Время сильной гривны в третьем квартале закончится", - прогнозирует Борисов из МТБ Банка. Причины - смена главы НБУ, необходимость выполнения показателей доходов госбюджета и политика дешевых денег.

В откорректированном в марте госбюджете на 2020 год заложен курс доллара на уровне 29,5 грн. Последние месяцы валютный курс был в диапазоне 26,50-27,00 грн. Во втором квартале кассовый разрыв бюджета пополнялся за счет выплат дивидендов за 2019 год. В апреле НБУ перечислил в бюджет 43 млрд грн, в мае ПриватБанк - 25 млрд грн и в июне Нафтогаз - 48 млрд грн.

Банкиры допускают, что в третьем квартале бюджет может почувствовать на себе снижение деловой активности, исправить ситуацию возможно попробуют за счет эмиссии.

Но предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам в гривне также есть.

"Рынок депозитов физлиц будет стабильно низкий", - утверждает Борисов из МТБ Банка. Если продолжится политика выдачи банкам дешевого рефинансирования, то ставки расти однозначно не будут, уверен он. Сдерживающим фактором на рынке являются котировки на ОВГЗ в районе 10% годовых и не облагаемые налогами (НДФЛ 18% и военный сбор 1,5%), в которые могут переходить крупные вкладчики банков.

Валюта банкам также не потребуется. "Банки не очень заинтересованы в валютных вкладах, в связи с отсутствием активов, в которые можно было бы разместить новые привлеченные валютные депозиты", - объясняет Тетюн из Ощадбанка.

Основной фактор для кредитов в иностранной валюте - спрос со стороны корпоративных клиентов, в том числе для оплаты импорта. С начала года объем налогооблагаемого импорта снизился на 13%.

Но существенно падать депозитные ставки в валюте также не будут - они и так уже очень низкие, констатируют банкиры.

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: Креди Агриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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