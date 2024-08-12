Как правильно снимать и выводить деньги со счета физического лица-предпринимателя (ФОП), чтобы не было проблем ни с финансовым мониторингом, ни с Государственной налоговой службой? И как снимать деньги, чтобы платить минимум комиссии?

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На эти и другие вопросы отвечает адвокат Богдан Янкив.

LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

Какие ограничения действуют для снятия наличных?

Прежде всего, что нужно знать, согласно Налоговому кодексу, если ФОП после уплаты налога сам себе переводит денежные средства на личную карточку или просто снимает их со счета наличными, дополнительно уплачивать налог на доходы физического лица (НДФЛ) не требуется.

Однако если переводить эти денежные средства любому другому лицу, хоть жене или товарищу, возникает налогообложение. Если вы переводите третьему лицу, даже если это ваша мама, или жена, или сестра, на эту сумму будет начислено 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Относительно возможных сумм снятия наличных действуют правила финансового мониторинга, в которых есть три ключевых момента.

Во-первых, превышение предельной суммы наличного расчета – это первое основание для того, чтобы провести финансовый мониторинг этого лица. Лимиты следующие: между бизнесом расчеты в течение дня в размере до 10 000 грн включительно, с физическими лицами – 50 000 грн.

Снятие наличных с предпринимательского счета дает право банку потребовать представление подтверждающих документов об использовании таких денежных средств.

Во-вторых, если у клиента банка есть существенное увеличение остатка на счете (на 100 000 гривен и более в течение месяца), с которого регулярно снимаются наличные через кассу, то это тоже основание провести финмониторинг.

Ну и в-третьих, если происходит регулярное снятие со счета денежных средств наличными, поступающими в безналичном виде, это повод для финмониторинга выяснить, почему вообще так происходит.

Теперь более подробно о том, как избежать возможных проблем.

Если вы, например, регулярно ежемесячно снимаете 200-300-400 тысяч гривен в наличных, у банка рано или поздно однозначно возникнет подозрение и вопрос, почему вы нарушаете лимит.

Итак, когда вам необходимо много рассчитываться в наличных, нужно собирать накладные от поставщиков, где видно, что вы им платите именно наличными. На одну накладную должно быть до 10 000 гривен в день.

Все эти накладные нужно собирать и передавать банку как аргументацию для повышения лимитов. И тогда проблем с финмониторингом у вас не будет.

Что касается других двух ограничений.

Дело в том, что есть большое количество схем, когда деньги выводятся на ФОП от компаний с целью минимизации налогообложения. Затем эти ФОП снимают деньги. Это называется "обнал наличных". И с этим борются, в частности, через финмониторинг.

Чтобы таких проблем не было и лишних вопросов не возникало, прежде всего, чтобы было заметно движение средств по счету, старайтесь делать с карты или счета ФОП безналичные оплаты – в магазине, на заправке, в интернете.

Читайте также Деньги с карты ФОП. Какие средства можно вносить на счет и как их тратить

Во-вторых, старайтесь снимать не более 50% денег, которые вам поступают в безналичных.

В-третьих, переводите деньги на свои карточки физического лица. Или, как вариант, – переводите их на депозит в банке, даже на краткосрочный. Зачем? У вас за снятие средств с депозита не будет комиссии. И для банка это будет выглядеть менее подозрительно.

Как можно снимать денежные средства со счета ФОП и как тратить?

Снять наличные можно как в банкомате, так и в кассе банка. Также вы можете перебросить деньги на себя как на физлицо, на свой личный счет или свою карточку как в том же банке, так и в другом.

Вы можете эти деньги переводить как по номеру карты, так и по IBAN-реквизитам (Международный номер банковского счета. – Ред.). В случае с IBAN, кстати, обычно меньше комиссия или ее вообще нет.

Рекомендация – когда переводите средства со своего счета ФОП на другие счета, желательно в назначении платежа указывать: "Перевод денежных средств с ФОП после уплаты налогов".

Также вы можете расплачиваться средствами со счета ФОП везде, где вам удобно. В частности, оплачивать товар или услуги зарубежным компаниям. Но для этого нужно показать банкирам соответствующий договор.

Тогда банк позволит вам закупить валюту, проведет SWIFT-перевод (Международная система для транзакций Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. – Ред.) за рубеж.

Если ФОП, напротив, получает деньги в валюте из-за рубежа, сейчас из-за ограничений военного положения ее нельзя снять. Обязательно нужно продать валюту за гривню по курсу, который предлагает банк. Снимать можно только потом уже в гривне. Здесь совет – вы не обязаны продавать валюту сразу, как только получили. Можете ждать выгодный вам курс.

Также, если находитесь за границей, вы с ключ-карты можете в валюте на каждый командировочный день свободно снимать до 80 евро в день. За этим можно обратиться с заявлением в банк. Здесь важно, что банк затем может потребовать доказательства поездки в командировку.

Относительно оплаты с ключ-карты ФОП за товар в иностранных интернет-магазинах типа Amazon или AliExpress обратите внимание, что никаких первичных документов вы не получите. Квитанция банка не будет первичным документом, а лишь подтверждает оплату.

Потому купить товар для себя вы сможете без проблем. Но купить товар для перепродажи будет рискованным, потому что за торговлю товарами без первичных документов можете получить штраф.

Также ФОП может оплачивать рекламу в Facebook или Google с ключ-карты. Никаких проблем не возникнет.