Содержание:
  1. Какую валюту покупают украинцы
  2. Есть ли преимущества в хранении средств под матрасом
  3. Какую валюту лучше выбрать для сбережения
  4. Где лучше хранить деньги

До сих пор многие выбирают хранить деньги под матрасом, а не на банковских счетах. Причин много: недоверие банковским учреждениям, желание иметь наличную подушку безопасности, возможность воспользоваться деньгами в любой момент, отсутствие банковских комиссий и т.д.

Впрочем, учитывая высокую инфляцию, это не самый надежный метод хранения денег. Есть ли у такого метода преимущества, какую валюту лучше выбирать для сбережений и какие риски – в материале LIGA.net.

Какую валюту покупают украинцы

По данным Национального банка Украины, граждане до сих пор покупают в 2,5 раза больше долларов, чем евро. Например, в январе 2025 года украинцы купили 1,7 млрд наличного доллара и лишь 610 млн евро.

Похожие цифры держались и в прошлом году, за аналогичный месяц 2024 года украинцы приобрели 1,48 млрд долларов и 366 млн евро.

Евро, доллары или гривни. Стоит ли хранить деньги под матрасом и в какой валюте
Данные: НБУ

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