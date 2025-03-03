Евро, доллары или гривни. Стоит ли хранить деньги под матрасом и в какой валюте

До сих пор многие выбирают хранить деньги под матрасом, а не на банковских счетах. Причин много: недоверие банковским учреждениям, желание иметь наличную подушку безопасности, возможность воспользоваться деньгами в любой момент, отсутствие банковских комиссий и т.д.

Впрочем, учитывая высокую инфляцию, это не самый надежный метод хранения денег. Есть ли у такого метода преимущества, какую валюту лучше выбирать для сбережений и какие риски – в материале LIGA.net.

Какую валюту покупают украинцы

По данным Национального банка Украины, граждане до сих пор покупают в 2,5 раза больше долларов, чем евро. Например, в январе 2025 года украинцы купили 1,7 млрд наличного доллара и лишь 610 млн евро.

Похожие цифры держались и в прошлом году, за аналогичный месяц 2024 года украинцы приобрели 1,48 млрд долларов и 366 млн евро.