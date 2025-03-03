Євро, долари чи гривні. Чи варто зберігати гроші під матрацом та у якій валюті

Досі чимало людей обирають зберігати гроші під матрацом, а не на банківських рахунках. Причин багато: недовіра до банківських установ, бажання мати готівкову подушку безпеки, можливість скористатися грошима у будь-який момент, відсутність банківських комісій тощо.

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Утім, з огляду на високу інфляцію, це не найнадійніший метод зберігання грошей. Чи є у такого методу переваги, яку валюту краще обирати для заощаджень та які є ризики – у матеріалі LIGA.net.

Яку валюту купують українці

За даними Національного банку України, громадяни досі купують у 2,5 раза більше доларів, ніж євро. Наприклад, у січні 2025 року українці купили 1,7 млрд готівкового долара і лише 610 млн євро.

Схожі цифри трималися й торік, за аналогічний місяць 2024 року українці придбали 1,48 млрд доларів та 366 млн євро.