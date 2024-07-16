Нужно ли ФОП вести список военнообязанных и передавать данные о работниках в ТЦК? Нужно ли вручать повестки и какова ответственность ФОП за неведение воинского учета? Это лишь небольшой перечень вопросов, наиболее интересующих украинских предпринимателей во время мобилизации. Ответы и объяснения по ним дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с видео на его YouTube-канале.

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Нужно ли ФОП вести список военнообязанных, подавать сведения о работниках в ТЦК?

Постановлением Кабинета министров №1487 утвержден детальный Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В пункте 33 порядка указано, что персональный воинский учет на предприятиях, в учреждениях и организациях ведется по спискам персонального воинского учета. Ни в одной из этих норм не упоминается именно ФОП, а фигурирует понятие "предприятия, учреждения и организации".

То есть мы можем сделать четкий, понятный и прозрачный вывод, что правила воинского учета и обязанность вести список военнообязанных на ФОП не распространяются.

Но Министерство обороны и Генштаб по этому поводу имеют другое мнение, которое изложили в публичных письмах. Это их видение ситуации.

А вот в отношении ООО все однозначно – даже если у общества есть только директор-учредитель, то оно все равно должно сообщать об этом директоре-учредителе, не ожидая запроса ТЦК.

Следует ли ФОП сообщать в ТЦК о трудоустройстве работника или брать у него военный билет, когда принимает этого человека на работу?

Этот вопрос регулирует пункт 34 Порядка организации и ведения воинского учета. Согласно ему, предприятия, учреждения и организации в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу или увольнении с работы сотрудника обязаны уведомить ТЦК.

Опять же, обязанность сообщать закреплена именно за предприятиями, учреждениями и организациями. На ФОП эти правила не распространяются, как следует из первоисточника.

Следовательно, ФОП не уведомляет ТЦК ни об увольнении, ни о принятии специалиста на работу.

Но есть один важный нюанс: ФОП, являющийся юридическим лицом и имеющий статус работодателя, согласно статье 24 Кодекса законов о труде, при условии заключения трудового договора и принятия сотрудника на работу, обязан требовать и проверять военно-учетный документ.

В то же время законодательство пока не предусматривает никакой ответственности, если работодатель не проверит такого военно-учетного документа.

Этот военный билет может быть использован для ведения воинского учета, и за отсутствие этого учета может быть ответственность только для юридических лиц.

В то же время Минфин и Минобороны еще 21 августа 2023 приняли совместный приказ, которым утвердили обмен информацией между ТЦК и Налоговой службой. Следовательно, возможно, что ФОП не сообщает в ТЦК о приеме работника напрямую, потому что такой обязанности нет, но в Налоговую необходимо подавать данные о принятии работника. А оттуда уже ТЦК может подать запрос и получить информацию о том, сколько у конкретного ФОП людей и кто именно работает.

Если ФОП придет повестка, которую он должен вручить своему работнику, обязан ли он это сделать?

На этот вопрос тоже дает ответ Порядок ведения воинского учета, и в нем указано, что предприятия, учреждения и организации обязаны по распоряжению ТЦК вручить повестки, предоставить списки военнообязанных, а также обеспечить контроль за результатом оповещения о явке в ТЦК.

Опять же, здесь речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях.

А вот о ФОП пока здесь не упомянуто — следовательно, обязанности такой нет.

Предусмотрена ли ответственность ФОП за неведение воинского учета?

Сейчас применять штрафы к ФОП за неведение воинского учета не могут. Для этого нужны изменения в законодательство, прямо это предусматривающие.

Штрафы возможны для предприятий, учреждений и организаций. Ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности, военной службе, а также мобилизационной подготовке и мобилизации определена в новой редакции статьи 210.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно ей, за нарушения, совершенные во время особого положения, особого периода (действующих сейчас), на граждан могут наложить штраф от 34 000 грн до 51 000 грн, а для должностных лиц вообще штрафы космические – от 153 000 грн и до 204 000 грн за неведение воинского учета.

Может ли ФОП забронировать себя или своих работников?

Статья 25 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации дает полный список организаций, которые могут бронировать своих работников.

В ней речь идет об органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. О ФОП вообще не говорится, независимо от КВЭДа.