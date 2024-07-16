Чи потрібно ФОПу вести список військовозобов'язаних і передавати дані про працівників до ТЦК? Чи потрібно вручати повістки і яка відповідальність ФОПу за неведення військового обліку? Це лише невеликий перелік запитань, які найчастіше цікавлять українських підприємців під час мобілізації. Відповіді та пояснення щодо них надає адвокат Богдан Янків. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з відео його YouTube-каналу.

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Чи треба ФОПу вести список військовозобов'язаних, подавати повідомлення про працівників до ТЦК?

Постановою Кабінету міністрів №1487 затверджений детальний Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У пункті 33 порядку вказано, що персональний військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях ведеться за списками персонального військового обліку. В жодній з цих норм не згадується саме ФОП, а фігурує поняття "підприємства, установи та організації".

Тобто ми можемо зробити чіткий, зрозумілий і прозорий висновок, що правила військового обліку та обов'язок вести список військовозобов'язаних на ФОП не поширюються.

Але Міністерство оборони та Генштаб стосовно цього мають іншу думку, яку виклали у публічних листах. Це їх бачення ситуації.

А от стосовно ТОВ все однозначно – навіть якщо товариство має лише директора-засновника, то воно все одно має повідомляти про цього директора-засновника, не чекаючи на запит ТЦК.

Чи треба ФОПу повідомляти до ТЦК про прийняття працівника на роботу чи брати у нього військовий квиток, коли оформлює цю людину на роботу?

Це питання регулює пункт 34 Порядку організації та ведення військового обліку. Згідно з ним, підприємства, установи та організації у семиденний термін з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи працівника зобов'язані повідомити ТЦК.

Знову ж таки, обов'язок повідомляти закріплений саме за підприємствами, установами та організаціями. На ФОПів ці правила не поширюються, як випливає з першоджерела.

Отже, ФОП не повідомляє ТЦК ані про звільнення, ані про взяття працівника на роботу.

Але є один важливий нюанс: ФОП, який є юридичною особою та має статус роботодавця, згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю, за умови укладання трудового договору та прийняття працівника на роботу, зобов'язаний вимагати та перевіряти військово-обліковий документ.

Водночас законодавство поки не передбачає жодної відповідальності, якщо роботодавець не перевірить такого військово-облікового документа.

Цей військовий квиток може бути використаний для ведення військового обліку, і за відсутність вже цього обліку може бути відповідальність тільки для юридичних осіб.

Водночас Мінфін та Міноборони ще 21 серпня 2023 року ухвалили спільний наказ, яким затвердили обмін інформацією між ТЦК та Податковою службою. Отже, можливо, що ФОП не повідомляє в ТЦК про приймання працівника напряму, бо такого обов'язку немає, але в Податкову необхідно подавати дані про прийняття працівника. А звідти вже ТЦК може подати запит і отримати інформацію про те, скільки в конкретного ФОПа людей і хто конкретно працює.

Якщо ФОПу прийде повістка, яку він має вручити своєму працівнику, чи зобов'язаний він це зробити?

На це питання теж дає відповідь Порядок ведення військового обліку, і в ньому вказано, що підприємства, установи та організації зобов'язані на розпорядження ТЦК вручити повістки, надати списки військовозобов'язаних, а також забезпечити контроль за результатом оповіщення про явку в ТЦК.

Знову ж таки, тут йдеться про підприємства, установи та організації.

А от про ФОПів поки що тут не згадано — отже, обов'язку такого немає.

Чи передбачена відповідальність ФОПу за неведення військового обліку?

Зараз застосовувати штрафи до ФОПів за неведення військового обліку не можуть. Для цього потрібні зміни в законодавство, які прямо це передбачають.

Штрафи можливі для підприємств, установ та організацій. Відповідальність за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, а також мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначено у новій редакції статті 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з нею, за порушення, вчинені під час особливого стану, особливого періоду (які діють зараз), на громадян можуть накласти штраф від 34 000 грн до 51 000 грн, а для посадових осіб взагалі штрафи космічні – від 153 000 грн і аж до 204 000 грн за неведення військового обліку.

Чи може ФОП забронювати себе або своїх працівників?

Стаття 25 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію дає повний перелік організацій, які можуть бронювати своїх працівників.

У ній йдеться про органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Про ФОПів взагалі не йдеться, незалежно від КВЕДу.