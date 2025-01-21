Недвижимость – один из немногих доступных в Украине финансовых инструментов для сохранения и приумножения средств. У нее есть определенные преимущества перед другими. В то же время существует ряд рисков.

Осознание и анализ этих преимуществ и недостатков будут той движущей силой, которая должна влиять на решение покупать или не покупать, инвестировать или не инвестировать в недвижимость.

Об этом рассказывает эксперт по недвижимости, юрист Владимир Копоть. LIGA.net публикует конспект из его YouTube-канала.

10 преимуществ инвестирования в жилую недвижимость

Недвижимость считается одним из наименее рисковых инструментов инвестирования, так как обычно цена на нее не обваливается так быстро, как это может быть с акциями или криптовалютами.

Второе преимущество – избегание инфляционных рисков. С ростом инфляции цена на недвижимость корректируется. И, как правило, тоже растет.

Третье преимущество этого актива – возможность получения пассивного дохода от сдачи в аренду.

Четвертое – имеющийся потенциал роста капитала. В условиях стабильности и развития экономики стоимость квадратного метра жилья, как правило, растет.