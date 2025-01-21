Нерухомість є одним із небагатьох доступних в Україні фінансових інструментів для збереження і примноження коштів. У неї є певні переваги перед іншими. Водночас є низка ризиків.

Усвідомлення та аналіз цих переваг та недоліків будуть тією рушійною силою, яка має впливати на рішення купувати чи не купувати, інвестувати чи не інвестувати у нерухомість.

Про це розповідає експерт з нерухомості, юрист Володимир Копоть. LIGA.net публікує конспект із його YouTube-каналу.

10 переваг інвестування в житлову нерухомість

Нерухомість вважається одним з найменш ризикових інструментів інвестування, бо зазвичай ціна на неї не обвалюється так швидко, як це може бути з акціями чи криптовалютами.

Друга перевага – уникнення інфляційних ризиків. Зі зростанням інфляції вартість на нерухомість коригується. І зазвичай також зростає.

Третьою перевагою цього активу є можливість отримання пасивного доходу від здавання в оренду.

Четвертою – наявний потенціал зростання капіталу. В умовах стабільності та розвитку економіки вартість квадратного метра житла зазвичай зростає.