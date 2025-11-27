В портфелях украинских предпринимателей – государственные облигации, золото, недвижимость, акции иностранных компаний, а также проекты, приносящие эмоциональную или стратегическую ценность.

Предприниматели, с которыми мы общались, с осторожностью относятся к высокорисковым инструментам, в частности к криптовалютам. В приоритете – активы с реальной ценностью и прогнозируемой доходностью: государственные облигации, недвижимость, акции.

Что в личных инвестиционных портфелях Полины Кошарной, Тараса Козака, Тараса Кицмея, Сергея Фурсы, Марины Павлюк и Валерии Гуземы?



