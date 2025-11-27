Коротко
"Інвестую в те, що драйвить". Що в особистих інвестпортфелях Кицмея, Гуземи, Кошарної, Козака
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
У портфелях українських підприємців – державні облігації, золото, нерухомість, акції іноземних компаній, а також проєкти, що приносять емоційну або стратегічну цінність. Підприємці, з якими ми говорили, з обережністю ставляться до високоризикових інструментів, зокрема криптовалют. У пріоритеті – активи із реальною цінністю та прогнозованою дохідністю: ОВДП, нерухомість, акції.
Що в особистих інвестиційних портфелях у Поліни Кошарної, Тараса Козака, Тараса Кицмея, Сергія Фурси, Марини Павлюк та Валерії Гуземи?
Читайте також
Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)