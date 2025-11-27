У портфелях українських підприємців – державні облігації, золото, нерухомість, акції іноземних компаній, а також проєкти, що приносять емоційну або стратегічну цінність. Підприємці, з якими ми говорили, з обережністю ставляться до високоризикових інструментів, зокрема криптовалют. У пріоритеті – активи із реальною цінністю та прогнозованою дохідністю: ОВДП, нерухомість, акції.

Що в особистих інвестиційних портфелях у Поліни Кошарної, Тараса Козака, Тараса Кицмея, Сергія Фурси, Марини Павлюк та Валерії Гуземи?



