Как ФЛП первой и второй группы месяц не платить налоги?
Предприниматели первой и второй групп плательщиков единого налога имеют право на налоговые каникулы, в течение которых можно не платить военный сбор и единый налог.
Чтобы оформить этот отпуск, нужно подать заявление в Государственную налоговую службу (ГНС).
Объяснение того, как это сделать и какие особенности, предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект из его YouTube-канала.
Важные особенности получения налоговых каникул
Каждый предприниматель на первой и второй группе единого налога, согласно действующему законодательству, имеет право на месяц налоговых каникул в течение года.
За это время можно не платить единый налог и сбор. Хотя все равно сохраняется необходимость уплаты единого социального взноса (ЕСВ).
Однако на уплате военного сбора и единого налога можно сэкономить 2400 грн в месяц.
Для этого нужно просто написать заявление. Но есть несколько важных условий.
Первое – ФЛП не должен иметь наемных работников.
Второе – в течение того месяца, на который написано заявление, ФЛП не должен получать прибыли.
И третье – заявление нужно писать до того, как наступил тот месяц, на который запланировали налоговые каникулы.
Как подать заявление на налоговые каникулы?
Во-первых, следует написать заявление от руки (или напечатать) в произвольной форме. Поставить на нем дату и подписать. Затем сделать скан или фото и отправить его в Государственную налоговую службу через электронный кабинет плательщика.
Заявлений в 2025 году необходимо два: отдельно на неуплату единого налога, отдельно на неуплату военного сбора.
Основные составляющие заявления, например, о налоговых каникулах по военному сбору: в "шапке" указываем свою налоговую, на которую пишем письмо. Дальше – от кого: ИНН. Затем название: "Заявление о налоговых каникулах в военном сборе".
Текст: "Я, такой-то предприниматель, не имеющий наемных работников, буду находиться в ежегодном отпуске, согласно нормам Налогового кодекса, поэтому прошу не начислять мне авансовых взносов по военному сбору за март. Дата. Подпись".
Такая же структура заявления и в случае с единым налогом.
Как его отправить? Через электронный кабинет налогоплательщика, раздел "переписки с ГНС". Там нужно выбрать налоговую, в которую будем отсылать заявление, и тематику "заявление или ходатайство".
Что касается военного сбора, в тематике таких пунктов еще нет, поэтому можно выбрать "другие вопросы налоговой политики".
В теме письма можно отметить: "Заявление на налоговые каникулы". Или: "Заявление об отпуске".
Далее нам нужно прикрепить в формате НДФ само заявление.
Иногда бывают сбои из-за большого размера ПДФ-файла. В таком случае нужно просто сделать его меньше.
После сохранения файл с письмом "падает" в "исходящие документы". Его нужно подписать и отправить.
Подписать можно с помощью файлового ключа или ДИЯ-подписи. После подписания нужно нажать кнопку "Отправить".
Как узнать, что заявление приняли?
Через день-другой нужно зайти в электронный кабинет налогоплательщика и проверить, есть ли сообщение о том, что обращению присвоен номер.
Чтобы окончательно убедиться, что заявление правильно отработано специалистами ГНС, нужно будет в кабинете открыть "состояние расчета с бюджетом" и посмотреть, произошло ли уменьшение начисленного авансового взноса по военному сбору и единому налогу – эта сумма идет с минусом.
Срок обработки этих заявлений длинный – около месяца.
Если уменьшения начислений не произошло, нужно позвонить в налоговую и спросить, почему заявление не отработали?