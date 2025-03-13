Предприниматели первой и второй групп плательщиков единого налога имеют право на налоговые каникулы, в течение которых можно не платить военный сбор и единый налог.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Чтобы оформить этот отпуск, нужно подать заявление в Государственную налоговую службу (ГНС).

Объяснение того, как это сделать и какие особенности, предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект из его YouTube-канала.

Важные особенности получения налоговых каникул

Каждый предприниматель на первой и второй группе единого налога, согласно действующему законодательству, имеет право на месяц налоговых каникул в течение года.

За это время можно не платить единый налог и сбор. Хотя все равно сохраняется необходимость уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Однако на уплате военного сбора и единого налога можно сэкономить 2400 грн в месяц.

Для этого нужно просто написать заявление. Но есть несколько важных условий.

Первое – ФЛП не должен иметь наемных работников.

Второе – в течение того месяца, на который написано заявление, ФЛП не должен получать прибыли.

И третье – заявление нужно писать до того, как наступил тот месяц, на который запланировали налоговые каникулы.

Как подать заявление на налоговые каникулы?

Во-первых, следует написать заявление от руки (или напечатать) в произвольной форме. Поставить на нем дату и подписать. Затем сделать скан или фото и отправить его в Государственную налоговую службу через электронный кабинет плательщика.

Заявлений в 2025 году необходимо два: отдельно на неуплату единого налога, отдельно на неуплату военного сбора.

Основные составляющие заявления, например, о налоговых каникулах по военному сбору: в "шапке" указываем свою налоговую, на которую пишем письмо. Дальше – от кого: ИНН. Затем название: "Заявление о налоговых каникулах в военном сборе".

Текст: "Я, такой-то предприниматель, не имеющий наемных работников, буду находиться в ежегодном отпуске, согласно нормам Налогового кодекса, поэтому прошу не начислять мне авансовых взносов по военному сбору за март. Дата. Подпись".

Такая же структура заявления и в случае с единым налогом.

Как его отправить? Через электронный кабинет налогоплательщика, раздел "переписки с ГНС". Там нужно выбрать налоговую, в которую будем отсылать заявление, и тематику "заявление или ходатайство".

Что касается военного сбора, в тематике таких пунктов еще нет, поэтому можно выбрать "другие вопросы налоговой политики".

В теме письма можно отметить: "Заявление на налоговые каникулы". Или: "Заявление об отпуске".

Далее нам нужно прикрепить в формате НДФ само заявление.

Иногда бывают сбои из-за большого размера ПДФ-файла. В таком случае нужно просто сделать его меньше.

После сохранения файл с письмом "падает" в "исходящие документы". Его нужно подписать и отправить.

Подписать можно с помощью файлового ключа или ДИЯ-подписи. После подписания нужно нажать кнопку "Отправить".

Как узнать, что заявление приняли?

Через день-другой нужно зайти в электронный кабинет налогоплательщика и проверить, есть ли сообщение о том, что обращению присвоен номер.

Чтобы окончательно убедиться, что заявление правильно отработано специалистами ГНС, нужно будет в кабинете открыть "состояние расчета с бюджетом" и посмотреть, произошло ли уменьшение начисленного авансового взноса по военному сбору и единому налогу – эта сумма идет с минусом.

Срок обработки этих заявлений длинный – около месяца.

Если уменьшения начислений не произошло, нужно позвонить в налоговую и спросить, почему заявление не отработали?