Підприємці першої та другої груп платників єдиного податку мають право на податкові канікули, впродовж яких можна не сплачувати військовий збір та єдиний податок.

Аби оформити цю відпустку, потрібно подати заяву в Державну податкову службу (ДПС).

Пояснення щодо того, як це зробити і які особливості, надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net з дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

Важливі особливості отримання податкових канікул

Кожен підприємець на першій та другій групі єдиного податку, згідно з чинним законодавством, має право на один місяць податкових канікул впродовж року.

За цей час можна не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Хоча все одно зберігається необхідність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Однак на сплаті військового збору та єдиного податку можна зекономити 2400 грн за місяць.

Для цього треба просто написати заяву. Проте є кілька важливих умов.

Перша – ФОП не повинен мати найманих працівників.

Друга – впродовж того місяця, на який написано заяву, ФОП не має отримувати прибутку.

І третя – заяву треба писати до того, як настав той місяць на який запланували податкові канікули.

Як подати заяву на податкові канікули?

По-перше, потрібно написати заяву від руки (чи надрукувати) у довільній формі. Поставити на ній дату і підписати. Потім зробити скан чи фото та надіслати його в Державну податкову службу через електронний кабінет платника.

Заяви у 2025 році необхідно дві: окремо на несплату єдиного податку, окремо – на несплату військового збору.

Складники заяви, наприклад, про податкові канікули з військового збору: у "шапці" вказуємо свою податкову, на яку пишемо лист. Далі – від кого: ІПН. Потім назва: "Заява щодо податкових канікул у військовому зборі".

Текст: "Я, такий-то підприємець, що не має найманих працівників, перебуватиму у щорічній відпустці, згідно з нормами Податкового кодексу, тому прошу не нараховувати мені авансових внесків з військового збору за березень. Дата. Підпис".

Така сама структура заяви й у випадку з єдиним податком.

Як її надіслати? Через електронний кабінет платника податків, розділ "листування із ДПС". Там треба обрати податкову, до якої надсилатимемо заяву, та тематику "заява чи клопотання".

Щодо військового збору в тематиці таких пунктів ще немає, тому можна вибрати "інші питання податкової політики".

У темі листа можна зазначити: "Заява на податкові канікули". Або: "Заява про відпустку".

Далі нам потрібно прикріпити у форматі ПДФ саму заяву.

Інколи бувають збої через великий розмір ПДФ-файлу. У такому випадку треба просто зробити його меншим.

Після збереження файл з листом "падає" у "вихідні документи". Його треба підписати та відправити.

Підписати можна за допомогою файлового ключа або ДІЯ-підпису. Після того, як підписали, треба натиснути кнопку "Відправити".

Як дізнатись, що заяву прийняли?

Через день-другий потрібно зайти в електронний кабінет платника податків і перевірити, чи є повідомлення про те, що зверненню присвоєно номер.

Аби остаточно переконатися, що заяву правильно відпрацьовано фахівцями ДПС, треба буде в кабінеті відкрити "стан розрахунку з бюджетом" і подивитися, чи відбулося зменшення нарахованого авансового внеску з військового збору і єдиного податку – ця сума йде з мінусом.

Термін опрацювання цих заяв довгий – близько місяця.

Якщо зменшення нарахувань не відбулося, треба зателефонувати в податкову й запитати, чому заяву не відпрацювали?