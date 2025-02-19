Процедура закрытия ФОП – что нужно учитывать, на что обратить внимание, какие документы собрать, как подать заявку и, наконец, что нужно будет сделать после закрытия?

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Объяснения по этим вопросам дает налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект из его YouTube-канала.

Закрыть или перейти на общую систему – что лучше?

Закрытие ФОП является основанием для его ликвидационной проверки. После закрытия Налоговая служба имеет все основания отправить вам запрос на предоставление всех документов по ФОП, чтобы провести документальную проверку. Делают это не всегда, но делают.

Выявленные нарушения могут привести к значительным штрафам.

Поэтому иногда лучше перевести ФОП на общую систему налогообложения. При этих условиях – если не ведете деятельности и не имеете дохода, то ничего не платите. Даже не нужно будет платить единый налог – просто раз в год нужно будет подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

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Необходимые действия при закрытии ФОП – выписки и налоги

Перед закрытием ФОП нужно сделать выписки по банковским счетам за последние три года, а затем закрыть эти счета.

Также нужно уплатить налоги. Их можно платить и после закрытия. Но стоит помнить, что в случае закрытия ФОП на первой и второй группе в феврале, нужно уплатить военный сбор и единый налог за январь и февраль.

Также необходимо заплатить единый социальный взнос за эти два месяца. В марте ФОП уже будет закрыт и платить налоги за этот месяц не нужно.

Как закрыть ФОП через Дию

Закрывать его можно в онлайн-режиме через Дию. Но именно в веб-версии, а не в мобильном приложении. Для этого нужно войти в сервис налогоплательщика.

Это можно сделать с помощью файловых ключей, с помощью Банк-ID, с помощью Дия.Подпись.

После входа нужно зайти в "Услуги". Здесь есть автоматическое закрытие ФОП, для чего нужно щелкнуть "Подать заявку". Дия автоматически подтягивает Заявление о прекращении государственной регистрации ФОП. Далее следует ее подписать и отправить. Важно: при подаче заявки проверьте персональные данные. Подписать тоже можно либо файловыми ключами, либо через Дия.Подпись, отсканировав QR-код. Таким образом, ФОП должен закрыться в тот же день.

После закрытия необходимо будет сделать еще две вещи.

Первое – получить документ о том, что ФОП закрыт. Это должна быть выписка из Единого государственного реестра, где будет прописан статус ФОП: "Прекращен". Получить ее можно непосредственно в кабинете Дии. Выписка, которую можно заказать в Дии, и будет документом, подтверждающим закрытие ФОП.

Также после закрытия нужно обязательно предоставить ликвидационные отчеты. И здесь нужно учесть, что в 2025 году изменились бланки этой отчетности. Их еще нет в кабинете налогоплательщика. Надо подождать, чтобы они появились. Но ФОП закрыть уже можно.