Процедура закриття ФОП – що потрібно враховувати, на що звернути увагу, які документи зібрати, як подати заявку і, зрештою, що потрібно зробити після закриття?

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Пояснення щодо цих питань надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net з дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

Закрити чи перейти на загальну систему – що краще?

Закриття ФОП є підставою для його ліквідаційної перевірки. Після закриття Податкова служба має усі підстави надіслати вам запит про надання всіх документів щодо ФОП, аби провести документальну перевірку. Роблять це не завжди, проте роблять.

Виявлені порушення можуть призвести до значних штрафів.

Тому інколи краще перевести ФОП на загальну систему оподаткування. За цих умов – якщо не проводите діяльності і не маєте доходу, то нічого не платите. Навіть не потрібно буде сплачувати єдиний податок – просто раз на рік треба буде подавати декларацію про майновий стан та доходи.

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Необхідні дії у разі закриття ФОП – виписки та податки

Перед закриттям ФОП потрібно зробити виписки щодо банківських рахунків за останні три роки, а потім закрити ці рахунки.

Також потрібно сплатити податки. Їх можна сплачувати також і після закриття. Але варто пам'ятати, що в разі закриття ФОП на першій та другій групі в лютому, потрібно сплатити військовий збір і єдиний податок за січень і лютий.

Також треба сплатити єдиний соціальний внесок за ці два місяці. У березні ФОП вже буде закритий і сплачувати податки за цей місяць не потрібно.

Як закрити ФОП через Дію

Закривати його можна в онлайн-режимі через Дію. Але саме у вебверсії, а не в мобільному застосунку. Для цього потрібно увійти до сервісу платника податків.

Це можна зробити за допомогою файлових ключів, за допомогою Банк-ID, з допомогою Дія.Підпис.

Після входу потрібно зайти в "Послуги". Тут є автоматичне закриття ФОП, для чого потрібно клацнути "Подати заявку". Дія автоматично підтягує Заяву про припинення державної реєстрації ФОП. Далі потрібно її підписати та надіслати. Важливо: під час подання заявки перевірте персональні дані. Підписати теж можна або файловими ключами, або через Дія.Підпис, відсканувавши QR-код. Таким чином ФОП має закритись у той самий день.

Після закриття потрібно буде зробити ще дві речі.

Перше – отримати документ про те, що ФОП закритий. Це має бути виписка з Єдиного державного реєстру, де буде прописано статус ФОП: "Припинено". Отримати її можна безпосередньо в кабінеті Дії. Виписка, яку можна замовити в Дії, і буде документом, що підтверджує закриття ФОПу.

Також після закриття потрібно обов'язково подати ліквідаційні звіти. І тут треба мати на увазі, що у 2025-му році змінилися бланки цієї звітності. Їх ще немає в кабінеті платника податків. Треба трохи почекати, щоб вони з’явились. Але ФОП закрити можна вже.