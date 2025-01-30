Если вы находитесь за границей и хотите продать вашу недвижимость в Украине, можно сделать это дистанционно, не приезжая в Украину.

Но есть несколько очень важных моментов, которые следует учесть, чтобы совершить сделку безопасно.

К тому же есть один очень важный вопрос: Как вы за рубежом можете получить средства, которые вам заплатят за недвижимость в Украине?

Объяснение по этому поводу предоставляет адвокат Наталья Чацкис. LIGA.net публикует конспект YouTube-ролика с ней.

Продажа недвижимости по доверенности

Для того чтобы, не приезжая в Украину, вы могли продать недвижимость, нужен представитель в Украине. Это может быть родственник, знакомый или ваш адвокат.

На этого человека нужно сделать доверенность. Сделать его можно в любой стране за границей у местного иностранного нотариуса.

Но необходимо четко прописать конкретные полномочия для конкретной ситуации, чтобы не случилось так, что был использован какой-то общий шаблон из интернета, или от нотариуса. Поскольку когда представитель в Украине по этой доверенности попытается провести соглашение, может оказаться, что в документе не четко прописаны его полномочия. И, например, он не может получить справку о зарегистрированных лицах.

В большинстве случаев эту справку получает нотариус. Но на самом деле это не всегда возможно.

Во-вторых, нужно понимать, что у вашего представителя будут только те полномочия, которые вы пропишите в доверенности.

И это уже о безопасности. Потому что, если в доверенности четко указать, что представитель должен продать такую-то конкретную квартиру за определенную сумму средств, то ничего другого этот представитель с вашей недвижимостью сделать не сможет. То есть не может никак переоформить недвижимость на себя и лишить вас права собственности.