Якщо ви знаходитесь за кордоном і бажаєте продати вашу нерухомість в Україні, можна зробити це дистанційно, не приїжджаючи в Україну.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Але є кілька дуже важливих порад, які варто врахувати, щоб провести угоду безпечно.

До того ж є одне дуже важливе питання: Яким чином ви за кордоном можете отримати кошти, які вам заплатять за нерухомість в Україні?

Пояснення щодо цього надає адвокатка Наталія Чацкіс. LIGA.net публікує конспект YouTube-ролика з нею.

Продаж нерухомості за довіреністю

Для того, щоб, не приїжджаючи в Україну, ви могли продати нерухомість, потрібен представник в Україні. Це може бути родич, знайомий або ваш адвокат.

На цю людину потрібно зробити довіреність. Зробити її можна в будь-якій країні за кордоном у місцевого іноземного нотаріуса. Для цього не потрібно відвідувати посольство.

Але необхідно чітко прописати конкретні повноваження для конкретно вашої ситуації. Щоб не сталося так, що був використаний якийсь загальний шаблон з інтернету, або від нотаріуса. Бо коли представник в Україні за цією довіреністю спробує провести угоду, може виявитися, що в документі не чітко прописані його повноваження. І, наприклад, він не може отримати довідку про зареєстрованих осіб.

В більшості випадків цю довідку отримує нотаріус. Але насправді це не завжди можливо.

По-друге, треба розуміти, що ваш представник буде мати лише ті повноваження, які ви пропишете в довіреності.

І це вже про безпеку. Тому що, якщо в довіреності чітко вказати, що представник має продати таку-то конкретну квартиру за певну суму коштів, то нічого іншого цей представник із вашою нерухомістю зробити не зможе. Тобто не може жодним чином переоформити нерухомість на себе і позбавити вас права власності.