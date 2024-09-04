Кейс Слобоженко. Почему БЭБ заинтересовалось блогером и угрожает ли это другим

Розыгрыши, подарки, скидки и донаты. На что обратит внимание Налоговая служба в деятельности блоггеров? И какие налоги придется уплатить?

Фото: Pixabay

В середине августа БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 млн грн столичному миллионеру и блоггеру Александру Слобоженко.

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По всей вероятности, средства ему придется оплатить. Случай демонстрирует – фискалы могут интересоваться деятельностью блоггеров не только по эстетическим причинам.

Что может вызвать вопросы со стороны налоговых и экономических служб и на что стоит обратить внимание лидерам симпатий в соцсетях? Объяснение по этим вопросам дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект по его YouTube-каналу .

Почему фискалы заинтересовались Слобоженко?

Сотрудники БЭБ догадались, что можно просмотреть и документировать видео, где блоггер демонстрирует дорогие авто и всяческе богатства, и сверить то, что показано на видео с его налоговыми декларациями об имущественном положении и доходах. Таким образом, пришли к выводу о вероятном уклонении от уплаты налогов.

Именно в этом кейсе это очевидные вещи.

Приведет ли такое расследование к тюремному заключению блоггера? Вряд ли. Ведь следствие ведется по статье 212 Уголовного кодекса . Она предусматривает, что в случае полной уплаты налогов и возмещения ущерба государству лицо освобождается от уголовной ответственности.

Справка По данным следствия, с января 2020 по август 2023 года подозреваемый получил виртуальные активы в криптовалюте на сумму более миллиарда гривен. Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию официально не зарегистрировали и не поставили на учет в качестве налогоплательщика. Вырученные деньги сначала переводили в криптовалюту, а затем обналичивали и получали в пунктах обмена валют. По данным следствия, с января 2020 по август 2023 года подозреваемый получил виртуальные активы в криптовалюте на сумму более миллиарда гривен. Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию официально не зарегистрировали и не поставили на учет в качестве налогоплательщика. Вырученные деньги сначала переводили в криптовалюту, а затем обналичивали и получали в пунктах обмена валют.

Какие действия блоггеров могут вызвать вопросы у налоговиков?

Практически каждый блоггер для набора аудитории употребляет таковой инструмент как розыгрыши. Так можно выиграть авто, айфон, деньги или еще какие-то ценные призы.

Налоговый кодекс для таких розыгрышей устанавливает четкие и последовательные процедуры, а их несоблюдение может привести к штрафам и налоговым нарушениям.

Как бы блоггеры не называли свои розыгрыши – это подарок, это бесплатная передача, или лотерея – любое перемещение техники, денег или машины другому лицу не являющемуся родственником – облагается налогом.

Статья 170.6 Налогового кодекса указывает, что в случае проведения розыгрыша налогоплательщик обязан начислить налог на сумму выигрыша. Если приз оценивается как бесплатный, должны взиматься рыночные цены приза для того, чтобы определять сумму уплаты налога. Статья 170.6.3 уточняет, что розыгрыши облагаются налогом по общей ставке 18% налога на доход (НДФЛ) и 1,5% военного сбора (ВЗ).

Может ли ГНС зайти в профиль и сосчитать количество разыгранных айфонов, автомобилей и денег за год и начислить этот налог? И без проблем. Главное – желание.

Налогооблагаются и подарки согласно статье 165.1.39 Налогового кодекса. Определяется, что если подарок дешевле 25% одной минимальной заработной платы в месячном измерении, установленной на 1 января текущего года, то налог можно не платить. Но информация о таком дарении должна быть в отчете в любом случае.

По состоянию на 1 января 2024 минимальная заработная плата составляла 7100 грн в месяц. Соответственно, до конца года налог можно не платить, если стоимость подарка меньше 1775 гривен.

Если же блоггер дарит айфон, который стоит 50 тысяч гривен, такой блогер должен внести в государственный бюджет 9 тысяч гривен налога на доход, 750 гривен военного сбора. А также подать отчет 4ДФ об уплаченном налоге и сумме переданного подарка, розыгрыша или бесплатной вещи.

4ДФ – это собранная отчетность, которая включает в себя расчеты по НДФЛ, ЕСВ и ВЗ для физических лиц-предпринимателей.

Только передача средств и подарков между родственниками 1 и 2 уровня родства не облагается налогом. А вот если это другие лица – тогда да, нужно платить налог.

Еще один вопрос, который может возникать – растаможка техники, которую разыгрывает блоггер. Если он купил технику у серого продавца, то здесь серия неуплаты налогов. Технику завезли неофициально и она не растаможена, а значит, бюджет не получил налоги. Продавец продал ее за наличные, так что бюджет не получил налоги. А потом еще и блоггер при розыгрыше не уплатил налог.

Также классически мы можем встретить продажу инфопродуктов с триггерами: "Только сегодня 50% скидки на курс, который стоит $300. А вы можете купить его за $150".

Однако юридически словом "скидка" нельзя пользоваться как угодно. Статья 8 Закона о рекламе в пункте 4 четко указывает, что в случае объявления скидки должна быть указана дата начала и окончания скидки. А также обязательно должно быть показано соотношение пониженной цены к полной. Кроме того, в п. 5 статьи 15 Закона о защите прав потребителей указаны два обязательных правила для скидок.

Во-первых, должна быть указана продолжительность скидки. Для того чтобы написать отметку "скидка" или "распродажа" цена должна быть действительно ниже привычной цены.

Еще есть постоянное собрание донатов. Для того чтобы собрание было официальным, лицо должно зарегистрироваться в реестре волонтеров согласно Порядку формирования и ведения реестра волонтеров, утвержденному Приказом Минфина №1089 .

Нужно четко сообщить налоговому номеру счета на который будет собираться благотворительная помощь. Кроме того, волонтер ежегодно должен представлять отчет в Налоговую службу о собранных средствах. Это те механизмы, которые позволяют государству контролировать собрание и выявлять мошенников.

Если же эту процедуру регистрации в реестре волонтеров не пройти, весь полученный доход подлежит налогообложению в размере 18% НДФЛ и 1,5% ВЗ.