По итогам трех кварталов 2021 года украинцы взяли 17 382 микрокредита, тогда как годом ранее — 12 057. Задолженность по таким займам выросла с 14,8 млрд грн до 15,6 млрд грн, свидетельствует аналитика Opendatabot. При этом учащаются и случаи мошенничества, когда кредиты оформляют на людей без их ведома.

"Попала в неприятную ситуацию — на мое имя взяли кредиты в трех МФО (микрофинансовые организации — Ред.). Голосеевское отделение полиции бездействует", — написала в начале февраля жительница Киева в фейсбук-группе своего района.

В комментариях люди не только давали разнообразные советы (нередко противоположные по смыслу), но и делились собственными историями:

"У товарища был такой же случай, он выплатил со своих денег кредит и сменил документы".

"Была в такой же ситуации, выплачивала два года, пока доказывала, что не я брала, набежали такие проценты".

"У тестя украли телефон и набрали 40 000 грн кредитов по МФОшках".

Это только часть историй под одним постом в фейсбуке. Как рассказали LIGA.net в Нацбанке, за 2021 год регулятор получил 553 обращения, связанных с кредитами, которые были оформлены на людей без их ведома. Не все обращаются в таких случаях в Нацбанк, поэтому масштабы проблемы могут быть больше. Так, Украинское бюро кредитных историй только за месяц получило 795 жалоб.

Как не оказаться в числе жертв и что делать, если это произошло? LIGA.net направила эти вопросы в Нацбанк, юристам, в Киберполицию. И составила подробную инструкцию, как быть, если вы попали в такую ситуацию, а также что делать, чтобы свести риск к минимуму.

С чего начинать. Шаг первый

Вы узнали о кредите на свое имя. Что предпринять? В первую очередь, следует узнать, где конкретно оформлен кредит и на какую сумму, говорится в ответе Нацбанка на запрос LIGA.net.

Кредитную историю можно посмотреть на сайтах бюро кредитных историй. Но обычно о наличии "долга" человек узнает уже на стадии просрочки от сотрудников МФО или коллекторов, которые начинают навязчиво звонить с требованием вернуть деньги, отмечает в разговоре с нами Олександр Озеров, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine. Далее груз доказывания, что кредит на самом деле взяли мошенники, лежит на жертве.

Нужно обратиться в МФО или банк (случаи мошенничества с банковскими кредитами бывают гораздо реже), выдавших кредит, затребовав заверенные копии кредитного дела и другие документы, которые есть. Лучше брать два экземпляра — для полиции и суда. Финансовые организации должны предоставлять копию, если отказываются — жалуйтесь в НБУ. Если пользуетесь услугами адвоката, есть практика адвокатских запросов.

Также необходимо направить этой МФО/банку обращение с просьбой провести внутреннее расследование, указав, что вы этот договор не подписывали и кредит не брали, советуют в Нацбанке. В лучшем случае такое расследование даст результат, и долг спишут. Но даже если нет, это обращение можно будет использовать при разбирательстве в суде, добавляет Александр Озеров.

Общение с кредитной организации лучше фиксировать (скриншоты, записи разговоров). Потом это можно использовать в суде как доказательство неправомерных действий с их стороны.

Обращение в полицию. Шаг второй

С полученными от МФО/банка документами нужно обратиться в полицию. При этом пострадавшие часто жалуются, что полиция не спешит помогать, так что в дальнейшем нужно "очень активно сопровождать" свое заявление, объясняет LIGA.net Анатолий Рыбачок, старший юрист практики решения споров Juscutum: "Это важно, чтобы контролировать, что делает следователь и делает ли он хотя бы что-то".

Если не делает ничего, можно прибегнуть к жалобам. По закону можно обратиться к следственному судье, который обяжет следователя заняться делом. Это единственный вариант с точки зрения процессуального законодательства, однако жалобы начальству следователя или в прокуратуру тоже могут дать результат.

"Если ходить и методично задавать вопросы — спрашивать, спрашивать — следователю проще будет что-то делать, чтоб от него отстали", — отмечает Рыбачок.

Юристы указывают, что у полиции достаточно полномочий — они могут отправлять запросы в различные органы и организации, к примеру, к мобильным операторам, чтобы установить, кому принадлежал номер телефона, откуда оформлялся кредит и т.п.

"Им обязаны предоставить информацию о транзакциях из банка, например, чтобы посмотреть конкретные счета — откуда, куда, что", — добавляет Анатолий Рыбачок.

Также собеседники LIGA.net рекомендуют обратиться в департамент Киберполиции, так как сейчас мошенники в основном берут кредиты онлайн, используя украденные номера телефонов.

Если полиция установила факт мошенничества, кредитная организация обязана признать заем недействительным, подчеркивают в НБУ.

Но даже если правоохранители не доведут расследование до конца, собранные ими материалы можно использовать в суде.

Обращение в суд. Шаг третий

В суде нужно требовать признать договор о кредите недействительным.

"Следует предоставить все собранные доказательства, что договор вы не заключали, про его существование не знали, на сайте МФО не регистрировались и переписку с ним не вели", — говорит Александр Озеров.

Обращаться следует в местный суд, обычно это суд по местонахождению организации, выдавшей кредит, добавляет Рыбачок.

Если деньги арестовали, нужно требовать снять арест. Если их уже взыскали, в иске следует указать требование вернуть. Если важна "чистая" кредитная история, ответчиком в иске нужно также указать бюро кредитных историй, чтобы они удалили негативную информацию. И потребовать удалить информацию из реестра должников.

Как отмечает Анатолий Рыбачок, лучшая стратегия — использовать два указанных варианта (полицию и суд) параллельно. Однако в случае ареста счетов или списания денег без суда уже не обойтись.

Если же счета не арестованы, но вы беспокоитесь, что в ближайшее время это случится, можно обратиться в суд и кроме основного иска потребовать "обеспечения иска" — в таком случае суд запретит арестовывать деньги, пока не завершится рассмотрение дела по существу.

Юристы-собеседники LIGA.net указывают, что людям, которые редко сталкиваются с юриспруденцией, будет нелегко справиться с этими задачами самим, поэтому все же эффективнее нанять адвоката.

Нацбанк и коллекторы. Шаг четвертый

Регулятором рынка является НБУ, поэтому можно дополнительно пожаловаться ему, добавив документы (если таковы есть), которые подтверждают вашу правоту. НБУ запросит у банка/МФО отчет о том, как они отреагировали на ваше обращение, и те обязаны дать ответ.

Также в НБУ следует жаловаться в случае неправомерных действий коллекторов. По новому закону коллекторы имеют четкие правила работы.

"В частности, им запрещено сообщать третьим лицам о задолженности без согласия должника (один из способов давления — рассказывать о долгах родственникам, друзьям, коллегам — Ред.), угрожать, шантажировать, оказывать психологическое и физическое давление, звонить с 20 до 9 часов, в выходные, праздничные дни и т.д.", — напоминают в Нацбанке.

Читайте также: Коллекторы в реестре: полноценно заработал антиколлекторский закон. Что нужно знать?

В регуляторе отметили, если коллекторы нарушают правила, следует делать скриншоты переписки, записывать разговоры, а зафиксированные нарушения отправить в Нацбанк.

Не сидеть сложа руки

Самое главное — точно нельзя сидеть, ничего не делая, в надежде, что оно само рассосется. Позиция — "я не буду платить, мне ничего не сделают" — может оказаться крайне опасной.

"В какой-то момент заблокируют все счета и деньги взыщутся в принудительном порядке", — подчеркивает Анатолий Рыбачок.

У финансовых организаций есть несколько инструментов, чтобы оперативно взыскать деньги.

В судебном порядке есть приказное производство (укр. "наказне провадження"), которое позволяет в ускоренном порядке взыскать деньги. Решение суд выносит без вызова сторон, а приказ суда одновременно является исполнительным документом. То есть сразу после его вступления в силу исполнители могут начать процесс взыскания средств.

Также часто МФО прибегают к услугам нотариусов, которые имеют право выдать исполнительную надпись (укр. "виконавчий напис"). На основании такого документа исполнители также могут арестовать счета и начать списывать деньги. Нередко решения нотариусов имею сомнительную законность. Например, как сообшало издание Наші гроші, нотариус Олег Горай умудрился выдать за год 115 000 таких надписей с грубыми нарушениями. Высшая квалификационная комиссия нотариата по представлению Минюста лишила его лицензии. Решения таких нотариусов все равно нужно обжаловать в суде.

Помимо непосредственной потери денег, есть и другие опасности, добавляет Олександр Озеров. В кредитной истории появится негативная информация, можно попасть в Единый реестр должников, получить запрет на выезд из страны.

Анатолий Рыбачок подчеркивает — если вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу действовать, пока у вас не забрали деньги, ибо отменить кредитный договор легче, чем потом пытаться вернуть уже списанные деньги.

Профилактика и безопасность

Как отмечают в Киберполиции, оформление кредитов на сторонних людей стало актуальной проблемой наряду с наиболее "классическими" видами онлайн-мошенничества — фишингом, продажей несуществующих товаров и "спасение" деньгами родственников, якобы попавших в беду.

"Мошенники получают доступ к SIM-карте, входят в интернет-банкинг и с помощью удаленной идентификации открывают кредиты на граждан", — описал самую распространенную схему начальник отдела по борьбе с онлайн-мошенничеством Киберполиции Иван Тимошенко.

Ведомство также дало главные советы, как упредить такой сценарий:

зарегистрировать свою SIM-карту на паспорт (то есть привязать ее, сделав невозможным перевыпуск SIM-карты без паспорта);

отключить у мобильного оператора услугу удаленной замены SIM-карты;

включить двофакторную аутентификацию;

установить надежный пароль к интернет-банкингу и непосредственно на самом смартфоне.

Часто доступ к SIM-карте мошенники получают таким образом: звонят несколько раз и представляются такси, госорганами и т.п., после чего стараются сделать так, чтобы жертва перезвонила. Получив последние номера, куда совершались звонки, мошенники заказывают функцию восстановления SIM-карты. Также они могут пополнять мобильный счет жертвы, если информация про последние пополнения тоже нужна.

Привязав SIM-карту к паспорту, от такой схемы можно защититься. Как советуют в Киберполиции, еще лучше — иметь отдельный мобильный номер для связи с банковской картой и не передавать его никому. Также у операторов есть функция дополнительного пароля для действий с SIM-картой.

Еще один инструмент противодействия кредитному мошенничеству запустила Минцифра в Дие. Там есть пуш-уведомления о проверке кредитной истории (прежде чем выдать заем, кредитор проверяет историю заемщика), в которых указано, кто конкретно ее проверяет. Если кредит берет не этот человек, а мошенники на его имя, у потенциальной жертвы есть возможность связаться с МФО/банком, заблокировав договор или потребовать его отменить (если его уже одобрили).

Адвокат Олег Болотский в разговоре с LIGA.net рассказывает об еще одном сценарии: мошенники убеждают людей "инвестировать" свои деньги во что-то под высокий процент, при этом просят установить на свой компьютер программу якобы для игры на бирже.

"На самом деле они устанавливают TeamViewer, получают доступ к компьютеру и начинают брать кредиты. У нас в компании далеко не один такой случай, вот недавно на мать и сына взяли до миллиона гривен", — рассказывает юрист.

В то же время Болотский отмечает, что попадаются на такое люди "уж совсем без минимальной финансовой грамотности".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.