В начале 2025 года рынок недвижимости в Украине претерпел значительные изменения. Основной новацией явилось увеличение налоговой нагрузки на сделки купли-продажи жилья на 3,5% до 12%.

На что обращать внимание и как можно сохранить средства при заключении договоров по недвижимости – в обзоре LIGA.net

Налоги при купле-продаже

"После налоговых изменений в декабре 2014 года ощутимо выросло налогообложение обычных сделок купли-продажи недвижимости, потому что увеличился размер военного сбора. Теперь общая нагрузка сделок может составлять 12%", – рассказала LIGA.net Лариса Ставинога.

В частности, в 2025 году при купле-продаже недвижимости оплачивается:

1. Военный сбор – 5%. С декабря 2024 г. ставка выросла с 1,5% до 5%.

2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%, если жилье находилось в собственности менее трех лет.

3. Взнос в Пенсионный фонд – 1%.

4. Государственная пошлина за нотариальное оформление – 1%.