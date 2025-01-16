Налоги и недвижимость в 2025 году: основные изменения и особенности
В начале 2025 года рынок недвижимости в Украине претерпел значительные изменения. Основной новацией явилось увеличение налоговой нагрузки на сделки купли-продажи жилья на 3,5% до 12%.
На что обращать внимание и как можно сохранить средства при заключении договоров по недвижимости – в обзоре LIGA.net
Налоги при купле-продаже
"После налоговых изменений в декабре 2014 года ощутимо выросло налогообложение обычных сделок купли-продажи недвижимости, потому что увеличился размер военного сбора. Теперь общая нагрузка сделок может составлять 12%", – рассказала LIGA.net Лариса Ставинога.
В частности, в 2025 году при купле-продаже недвижимости оплачивается:
1. Военный сбор – 5%. С декабря 2024 г. ставка выросла с 1,5% до 5%.
2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%, если жилье находилось в собственности менее трех лет.
3. Взнос в Пенсионный фонд – 1%.
4. Государственная пошлина за нотариальное оформление – 1%.