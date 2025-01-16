На початку 2025 року ринок нерухомості в Україні зазнав значних змін. Основною новацією стало збільшення податкового навантаження на угоди купівлі-продажу житла на 3,5% до 12%.

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На що звертати увагу і як можна зберегти кошти у разі укладання договорів щодо нерухомості – в огляді LIGA.net

Податки під час купівлі-продажу

"Після податкових змін у грудні 2014 року відчутно зросло оподаткування звичайних угод купівлі-продажу нерухомості, бо збільшився розмір військового збору. Тепер загальне навантаження угод може складати 12%", – розповіла LIGA.net Лариса Ставинога.

Зокрема, у 2025 році під час купівлі-продажу нерухомості сплачується:

1. Військовий збір — 5%. З грудня 2024 року ставка зросла з 1,5% до 5%.

2. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, якщо житло перебувало у власності менш як три роки.

3. Внесок до Пенсійного фонду — 1%.

4. Державне мито за нотаріальне оформлення — 1%.