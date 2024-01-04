Налоги с переводов на карту. Откуда идея и почему это возможно в будущем

Уже сейчас из поступлений денег на карточки физлиц вполне возможно взыскать 19,5%. Почему этого еще не делают и могут ли начать?

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В канун Нового года практически одновременно представители парламента и правительства были вынуждены единогласно отрицать возможность полномасштабного взимания 18% налога за пополнение карточных счетов украинцев в банках.

В частности, глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram назвал информацию об этом "дешевым хайпом". А Минфин был вынужден объяснить, что "меры по налогообложению поступлений на карточку физического лица" отсутствуют в тексте Национальной стратегии доходов Украины на 2024-2030 годы.

Принятие этого документа вызвало общественный резонанс относительно возможного налогообложения поступлений на карты физлиц. В разделе 4.3.1 Стратегии содержался текст: "Все доходы физлиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физлиц".

В то же время "отсутствие мер" не означает отсутствие самого налога. Представители власти в своих объяснениях не упомянули о том, что в Украине уже сейчас налоговики вполне законно могут потребовать уплаты даже не 18% налога с доходов физических лиц (НДФЛ), а 19,5% – с учетом военного сбора в 1,5%.

LIGA.net выясняла, почему они пока этого не делают, несмотря на колоссальную потребность в поступлениях в госбюджет?

Нацстратегия доходов

Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют "дорожной картой" реформирования налоговой и таможенной систем и видением будущей системы доходов Украины. Он должен стать одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.

Ее одобрение было последним маяком Международного валютного фонда (МВФ) для правительства на 2023 год.

"По факту это план изменений в налоговой и таможенной сферах и администрировании до 2030 года, которые должны обеспечить больше собственных доходов госбюджета", – констатирует первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Этот документ очерчивает ряд достаточно резонансных изменений, суть которых сводится к увеличению налоговых поступлений в бюджет в долгосрочной перспективе.

В частности, речь идет о:

пересмотре упрощенной системы налогообложения;

введении прогрессивной шкалы НДФЛ;

сокращении налоговых льгот, в том числе по налогу на прибыль (это даже отдельный пункт обновленного меморандума);

постепенном повышении акцизов к минимальным ставкам ЕС.

Еще, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", Национальная стратегия доходов предполагает, что Налоговая служба сможет проверять банковские счета налогоплательщиков.

Налоги 18+

Именно из-за этих намерений — предоставить налоговикам возможности доступа к информации о состоянии счетов физлиц (сейчас она защищена банковской тайной), по сути и началась огласка.

Произошла она после того, как директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин заявил, что теперь любой платеж на карточку физлица будет расцениваться как доход. И налоговики получат возможность со всех зачислений требовать уплаты НДФЛ.

И хотя власть отрицала это, это вполне возможно. Как писала LIGA.net еще в июне 2023 года, Налоговая начала напоминать волонтерам, что средства, которые они получают на свои счета, должны облагаться налогом 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Тогда, на фоне огласки и критики, лично министр финансов Сергей Марченко был вынужден комментировать ситуацию и отрицать желание фискалов обложить налогами всех, кто собирает средства на помощь армии.

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Однако это исключение, касающееся волонтеров. Относительно всех остальных и их доходов налоговики официально в ответе на запрос Цензор.НЕТ констатировали: если физическое лицо не зарегистрировалось в Реестре волонтеров, то средства, полученные им на свои счета, зачисляются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как иной доход, с соответствующим обложением.

С тех пор ситуация не изменилась.

"Любые доходы, которые сегодня вам поступают, вы обязаны декларировать – это указано в Налоговом кодексе – и облагать налогом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Другое дело, что налоговая не имеет доступа к банковской тайне, и никакой информации о поступлениях на ваши карты она не имеет. Это основное объяснение, почему на сегодняшний момент налоговая служба не выдвигает вам претензий по поводу налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности", – отмечает в комментарии для СМИ экономист Олег Пендзин.

На похожие причины того, почему налоговики до сих пор смотрят сквозь пальцы на пополнение карточных счетов граждан, указывает юрист Станислав Лифлянчик.

"По окончании налогового года вы обязаны самостоятельно задекларировать все свои доходы в налоговой службе и уплатить налоги. Если вы этого не сделаете (а вы этого никогда не делаете), то налоговая служба никаким образом не узнает, что вам кто-то перечислил какие-то деньги на карту", – говорит адвокат.

Правда, в любой момент сам банк может спросить о поступлении средств, если сумма слишком большая или операция подозрительная. Тогда необходимо будет объяснить, откуда такая сумма и предоставить документы, подтверждающие законность этих средств или основание их поступления. Например, оплата за услуги, возврат или получение долга, подарок и т.д.

И только в случае, если вы не дадите объяснения, ваше дело могут передать в Минюст и налоговую службу.

То есть главное в этой истории — не планы власти облагать налогами поступления, а риски, которые несет предоставление налоговикам доступа к информации о состоянии счетов физлиц в обход банковской тайны.

Альтернатива 18% +

Впрочем, нужно отметить, что власти не спешат реализовать право взимать налоги с частных поступлений из-за сложного администрирования. Практически невозможно в автоматическом режиме правильно идентифицировать платеж – либо это возврат долга знакомому, либо покупка товара через интернет? Очевидно, она будет искать другие пути фискализации доходов граждан вне предпринимательской деятельности.

В частности, 20 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. Он получил номер 10166, его авторами стали депутаты во главе с первым заместителем председателя налогового комитета Ярославом Железняком.

Специальный режим позволит работать без отчетности, налоговое обязательство со счета человека будет автоматически списываться банком.

Это, по сути, и есть альтернатива списанию с карточек.

Необходимость создания нового налогового режима депутаты объясняют тем, что действующая упрощенная система налогообложения подходит не всем. Для некоторых это не основной или не постоянный вид деятельности, поэтому он не хочет становиться ФЛПом. Других отпугивает процесс регистрации и необходимость вести отчетность.

Общая сумма возможных поступлений от предложенного спецрежима, по предварительным оценкам, может составить около 10 млрд грн.

В качестве примера в пояснительной записке указывают 300 000 водителей такси, которые сотрудничают с цифровыми платформами типа Uklon или Uber. По данным депутатов, от 63% до 100% будут готовы работать официально, если им не нужно будет оформлять статус ФЛП. Потенциальный фискальный эффект оценивается в 1,9 млрд грн.

Количество сотрудничающих с онлайн-сервисами заказа услуг оценивается в 400 000 человек, фискальный эффект – около 3 млрд грн.

В интервью LIGA.net Даниил Гетманцев отмечал, что идея хорошая. Впрочем, с учетом того, что обычно западные партнеры против, потому что это очередная льгота – 6% вместо уплаты 19,5%, перспективы этого законопроекта пока непонятны. Хотя такие предложения выглядят более реалистично, чем 18% + налогообложения всех.