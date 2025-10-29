По состоянию на начало августа 2025 года физлица и бизнес взяли в кредит 1,23 трлн грн, о чем свидетельствуют данные исследования Opendatabot. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26% больше, чем до начала полномасштабной войны. Основными заемщиками остаются компании (74% всех кредитов).

Однако самые высокие темпы роста демонстрируют кредиты физических лиц – их объем за год увеличился на 22%. На граждан приходится 316,1 млрд грн кредитных средств.

В 2025 году украинцы все чаще берут кредиты не только на технику, но и на повседневные и стратегические нужды – от страхования и консультаций до альтернативных источников энергии.

Смартфоны, ноутбуки и телевизоры остаются популярными, но все больше покупателей оформляют рассрочку на кофемашины, кондиционеры и энергоэффективные решения для дома. Средний чек и срок кредита растут, а онлайн-оформление становится стандартом для активных пользователей.

Что украинцы берут в кредит, сколько денег на это тратят и какие изменения происходят в поведении покупателей при "оплате частями" – в материале LIGA.net.