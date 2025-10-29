Станом на початок серпня 2025 року фізособи та бізнес взяли в кредит 1,23 трлн грн, про що свідчить дослідження Opendatabot. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 26% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Основними позичальниками залишаються компанії (74% усіх кредитів).

Проте найбільшими темпами зростають кредити фізичних осіб – їх обсяг за рік збільшився на 22%. На громадян припадає 316,1 млрд грн кредитних коштів.

У 2025 році українці дедалі частіше беруть кредити не лише на техніку, а й на повсякденні й стратегічні потреби – від страхування та консультацій до альтернативних джерел енергії.

Смартфони, ноутбуки й телевізори залишаються популярними, але дедалі більше покупців беруть на виплат кавомашини, кондиціонери та енергоефективні рішення для дому. Середній чек і термін кредиту зростають, а онлайн-оформлення стає стандартом для активних користувачів.

Що українці беруть в кредит, скільки грошей на це витрачають та які зміни в поведінці покупців у разі "оплаті частинами" – у матеріалі LIGA.net.