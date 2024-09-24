Пополнение счетов ФОП наличными. Какие проблемы и почему почтовые операторы против

Внесение наличных средств на счета ФОП – как правильно это делать? Назначение платежа и другие особенности

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ФОП на едином налоге имеют полное право пополнить счет личными средствами. И это не должно включаться в облагаемый доход "единщика". Но при этом нужно соблюдать определенные процедуры.

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Какие именно, рассказывает адвокат и налоговый консультант Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект с его YouTube-канала.

Важные особенности операций с наличными

При внесении наличных средств на счета предприниматель должен доказать, что из этих средств уже был уплачен налог.

Это может быть документ о снятии наличных с официально полученной зарплаты. Или квитанция о снятии наличных со счета ФОП. Или, например, есть Z-отчет с кассового аппарата о получении наличной выручки.

Если не иметь доказательства, что эта наличность была уже обложена налогом, то пополнение средств включат в лимит предпринимателя. А третья группа ФОП вообще будет вынуждена с этого платить 5% налога.

Однако и ФОП, и физическое лицо имеют одинаковый налоговый номер. Поэтому иногда целесообразно просто пополнить личную карточку и платить с нее за аренду, за товар или по любым потребностям бизнеса.

Да, с одной стороны вы не имеете права использовать личную карту для бизнес-потребностей. Но ведь при этом не запрещается инвестировать свои личные средства в свой бизнес. Именно на основе этого аргумента такое действие полностью законно.

А вот использовать личную карту для получения оплаты от клиентов никак нельзя. Как показывает практика, банки достаточно хорошо научились отслеживать и блокировать такие счета.

В целом ФОП по пополнению своего счета "живыми" деньгами может:

Пополнять счет наличной выручкой за определенный период. Но для этого нужна выписка из кассы.

Возвращать на счет неиспользованные средства, снятые ранее.

При пополнении от третьего лица – указать назначение платежа "возвратная финансовая помощь". Но потом ее нужно вернуть в течение 12 месяцев. Только тогда она не включается в доход.

Можно ли сейчас официально принимать наличную оплату и не ставить кассовый аппарат?

Сейчас для единщиков остался один вариант. Теоретически, согласно статье 296.10 Налогового кодекса, ФОП на 1 группе имеют право работать без кассового аппарата. А значит обналичить можно без кассового чека. Фактически действует постановление Кабмина №1336, позволяющее торговать любыми товарами и не выдавать кассовый чек в селе и поселке. Но тогда нужно записывать все продажи в книгу кассовых операций, а клиентам от руки выписывать расчетные квитанции. Это действительно совсем не удобно.

Все остальные группы предпринимателей, принимающие наличные деньги, обязаны работать с регистраторами расчетных операций (кассовыми аппаратами) и выдавать именно фискальный чек.

Сколько ФОП может получать наличными?

Сейчас в Украине ограничены суммы наличных расчетов, то есть просто так взять и заплатить наличными 100 000 грн предпринимателю, или просто физлицу, не разрешено.

Есть постановление НБУ №148, которое говорит, что:

расчет между ФОП или юридическими лицами наличными может быть на сумму до 10 000 грн;

расчет между физлицами не может превысить 50 000 грн наличными за день;

физлицо не может платить бизнесу за товар на сумму более 50 000 грн в день.

То есть наличные накладные между ФОП также не могут превысить сумму 10 000 грн.

Если иметь накладные на большую сумму – их не принимают к рассмотрению на финмониторинге, а Государственная налоговая служба (ГНС) может даже оштрафовать за это.

Также банки достаточно детально следят за пополнениями наличных средств через терминалы, которые проводятся анонимно, без указания плательщика или, даже, через кассу финучреждения.

Запрет наличных денег на Новій пошті и Укрпошті. Сколько ФОП может снимать наличных денег со счета?

Согласно обновленному положению Нацбанка о ведении кассовых операций, бизнес имеет право рассчитываться между собой или физическими лицами только путем размещения средств на счете с последующим их переводом на счет получателя. Поэтому, например, Укрпошта и Нова пошта полностью запретили ФОП прием наличных. Теперь предпринимателям нужно принимать деньги только на свой счет. А после этого уже можно снимать их, если есть потребность в наличных.

Здесь опять же момент – если постоянно снимать более 50% средств с этого счета наличными деньгами, то такой предприниматель, по всей вероятности, будет иметь проблемы с финансовым мониторингом.

Особенности учета наличных денег через кассовые аппараты

Является ошибкой, когда предприниматели через кассовый аппарат фиксируют только оплату картой, а наличные вообще не отражают. Или наоборот – "выбивают" только наличные деньги, а оплату картой не вносят. Ибо каждый чек в наличных или безналичных регистрируется в Налоговой.

Налоговики имеют статистику о пропорции выбитых чеков наличных к безналичным по определенным районам и могут обращать внимание на несоответствия. Если у них есть данные, что у 10 магазинов этого района 80% оплат "пробито" картой и 20% наличных, а у вас, например, почему-то пробивается только оплата картой – очевидно, что они придут с проверкой и будут производить контрольную закупку товара, чтобы выявить нарушение. Если же фиксировать только оплату наличными, а безнал не проводить, то тоже есть риск получить повышенное внимание от ГНС и штраф за невыдачу чеков.