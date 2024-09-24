Поповнення рахунків ФОПів готівкою. Які проблеми і чому поштові оператори проти

Внесення готівки на рахунки ФОПів – як правильно це робити? Призначення платежу та інші особливості

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ФОПи на єдиному податку мають повне право поповнити рахунок особистими коштами. І це не має включатися в дохід "єдинника", який оподатковується. Але водночас потрібно дотримуватися певних процедур.

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Яких саме, розповідає адвокат та податковий консультант Богдан Янків. LIGA.net із дозволу автора публікує конспект із його YouTube-каналу.

Важливі особливості операцій із готівкою

Під час внесення готівки на рахунки підприємець має довести, що з цих коштів вже було сплачено податок.

Це може бути документ про зняття готівки з офіційно отриманої зарплати. Або квитанція про зняття готівки з рахунку ФОПа. Чи, наприклад, є Z-звіт із касового апарату про отримання готівкового виторгу.

Якщо не мати доказу, що ця готівка була вже оподаткована, то поповнення коштів включать у ліміт підприємця. А третя група ФОП взагалі буде змушена з цього платити 5% податку.

Проте і ФОП, і фізична особа мають однаковий податковий номер. Тому інколи доцільно просто поповнити особисту картку і платити з неї за оренду, за товар чи щодо будь-яких потреб бізнесу.

Так, з одного боку ви не маєте право використовувати особисту картку для бізнесових потреб. Але ж водночас не забороняється інвестувати свої особисті кошти у свій бізнес. Саме на основі цього аргументу така дія повністю легальна.

А от використовувати особисту картку для отримання оплат від клієнтів ніяк не можна. Як показує практика, банки досить добре навчилися це відстежувати та блокувати такі рахунки.

Загалом ФОП щодо поповнення свого рахунку "живими" грошима може:

Поповнювати рахунок коштом готівкового виторгу за певний період. Але для цього потрібна виписка з каси.

Повертати на рахунок невикористані кошти, зняті до цього.

Під час поповнення від третьої особи – вказати призначення платежу "поворотна фінансова допомога". Та потім її треба повернути впродовж 12 місяців. Тільки тоді вона не включається в дохід.

Чи можна зараз офіційно приймати готівкову оплату і не ставити касовий апарат?

Зараз для єдинників залишився один такий варіант. Теоретично, згідно зі статтею 296.10 Податкового кодексу, ФОПи на 1 групі мають право працювати без касового апарату. А отже отримати готівку можна без касового чека. Фактично діє постанова Кабміну №1336, яка дозволяє торгувати будь-якими товарами і не видавати касовий чек у селі та селищі. Але тоді треба записувати кожен продаж у книгу касових операцій, а клієнтам від руки виписувати розрахункові квитанції. Це насправді зовсім не зручно.

Всі інші групи підприємців, які приймають готівку, зобов'язані працювати з реєстраторами розрахункових операцій (касовими апаратами) і видавати саме фіскальний чек.

Скільки ФОП може отримувати готівкою?

Зараз в Україні обмежені суми розрахунків готівкою, тобто просто так взяти і заплатити готівкою 100 000 грн підприємцю, або просто фізособі, не дозволено.

Є постанова НБУ №148, яка говорить, що:

розрахунок між ФОПами чи юридичними особами в готівці може бути на суму до 10 000 грн;

розрахунок між фізособами не може перевищити 50 000 грн готівкою за день;

фізособа не може платити бізнесу за товар на суму понад 50 000 грн за день.

Тобто готівкові накладні між ФОПами також не можуть перевищити суму 10 000 грн.

Якщо мати накладні на готівку на вищу суму – їх не приймають до розгляду на фінмоніторингу, а Державна податкова служба (ДПС) може навіть оштрафувати за це.

Також банки досить детально стежать за поповненнями готівкових коштів через термінали, що проводяться анонімно, без вказання платника чи, навіть, через касу фінустанови.

Заборона готівки на Новій пошті та Укрпошті. Скільки ФОП може знімати готівки з рахунку?

Згідно з оновленим положенням Нацбанку про ведення касових операцій, бізнес має право розраховуватись між собою або фізичними особами тільки шляхом розміщення коштів на рахунку із подальшим їх переказом на рахунок отримувача. Тому, наприклад, Укрпошта та Нова пошта повністю заборонили приймання готівки ФОПами. Тепер підприємцям треба приймати гроші тільки на свій рахунок. А після цього вже можна знімати їх, якщо є потреба у готівці.

Тут знову ж таки момент – якщо постійно знімати понад 50% коштів із цього рахунку готівкою, то такий підприємець, цілком ймовірно, буде мати проблеми з фінансовим моніторингом.

Особливості обліку готівки через касові апарати

Є помилкою, коли підприємці через касовий апарат фіксують тільки оплату карткою, а готівку взагалі не відображають. Або навпаки – "вибивають" тільки готівку, а оплату карткою не вносять. Бо кожен чек у готівці чи безготівці реєструється в Податковій.

Податківці мають статистику щодо пропорції вибитих чеків готівки до безготівки за певними районами і можуть звертати увагу на невідповідності. Якщо у них є дані, що у 10 магазинів цього району 80% оплат "пробито" карткою і 20% готівки, а у вас, наприклад, чомусь пробивається тільки оплата карткою – очевидно, що вони прийдуть із перевіркою та будуть робити контрольну закупку товару, щоб виявити порушення. Якщо ж фіксувати тільки оплату готівкою, а безготівку не проводити, то теж є ризик отримати підвищену увагу від ДПС і штраф за невидані чеки.