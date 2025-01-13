В начале 2025 года многие предприниматели столкнулись с проблемами при подаче отчетности и уплате налогов. Одной из основных причин этих проблем стали сбои в работе Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В частности, многие из тех ФОП, которые подали заявки на закрытие в конце 2024 года, не понимают, были ли они приняты, и если нет, то нужно ли платить налоги в 2025 году?

К тому же предприниматели сталкиваются с отказами при подаче отчетных деклараций.

Объяснение по этим вопросам предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с его YouTube-канала.

Проблемы с подачей деклараций

После реструктуризаций в Налоговой службе некоторым налогоплательщикам нужно подавать отчетность не в те налоговые инспекции, к которым они привыкли. Например, в Киеве, где в каждом районе была своя ГНИ, отчетность теперь подается только в три налоговых – Центральную, Левобережную и Правобережную.

Одна из наиболее распространенных причин этого – налоговые органы не всегда автоматически подтягивают правильные коды ГНИ в декларации, и тогда приходится вносить коррективы вручную: в кабинете, в настройках, есть эти коды и их можно скорректировать.

Если же подали декларацию с указанием старого кода ГНИ, достаточно просто создать и подать отчет заново уже с указанием верного кода.

Вопрос закрытия ФОП и подача отчетности

Те предприниматели, которые подавали заявления на закрытие ФОП 31 декабря 2024 года, уже начали получать уведомления, что ФОП закрыт. Ведь начали запускать реестры, которые были закрыты в результате кибератаки. Такие ФОП уже не должны платить никаких налогов за 2025 год. За 2024 год следует отчитаться, но в годовой декларации будем ставить отметку о прекращении ФОП. Но перед тем, как отчитываться, стоит проверить, чтобы в Кабинете плательщика отразилась дата снятия с учета. Если же заявление на закрытие ФОП подать в январе 2025 года, то за 2024 год подаем обычную годовую декларацию. Должны уплатить ЕСВ, ведь уплата единого взноса в 2025 году снова обязательна. ФОП на 1 и 2 группе должны уплатить военный сбор и единый налог за январь. Ну и ликвидационный отчет нужно будет подать по новым бланкам, предварительно их дождавшись, поскольку пока их в кабинете плательщика нет.

Проблемы с реквизитами для уплаты военного сбора

Отсутствие реквизитов для уплаты военного сбора по ФОП за себя также может стать проблемой. Так как по умолчанию этих реквизитов в кабинете плательщика нет, они появятся только после первой уплаты военного сбора, или даже тогда, когда налоговая начисляет долг по военному сбору, и нужно будет этот долг закрывать.

Поэтому можно попытаться получить корректные данные по счетам на сайте Государственного казначейства, или зайти на субсайты соответствующих ГУ ГНС в разделе "Счета для уплаты платежей".

Относительно отчетности по военному сбору, важно понимать, что ФОП 3-й группы впервые будут отчитываться по нему в составе декларации плательщика единого налога за первый квартал 2025-го года. То есть, нужно будет подать этот отчет уже в апреле 2025 года. А в 2024-м отчитываемся по старинке. Так же ФОП-1-2-й группы первый раз по военному сбору будут отчитываться по году в 2026 году за 2025-й.

Переход ФОП на общую систему налогообложения

Предприниматели, решившие перейти на общую систему, чтобы не платить налоги и ЕСВ при отсутствии дохода, и подавшие заявку об этом уже в 2025 году, будут переведены на нее с 1 апреля 2025 года. Поэтому за весь 1 квартал 2025 года нужно будет платить налоги "единщика" в полном объеме.

Поэтому, как вариант, чтобы этого не делать – для предпринимателей, не планирующих больше использовать свой ФОП, есть возможность подать заявление на закрытие. Однако даже в этом случае обязательные налоги, такие как ЕСВ, нужно будет уплатить до момента ликвидации. То есть минимум за один месяц, если подать заявление в январе. Также потребуется обычная отчетная декларация за 2024 год и ликвидационная за 2025 год.

Льготы по ЕСВ и военному сбору

Льготы для военнослужащих и наемных работников, которые параллельно зарегистрированы как ФОП – за них платит работодатель на основной работе. За военнослужащих ЕСВ платит военная часть, поэтому таким ФОП тоже не нужно доплачивать ЕСВ.

Еще ЕСВ могут не платить пенсионеры и люди с инвалидностью. ФОП на общей системе, не получающие доходов, также имеют добровольную уплату единого взноса. С военным сбором имеем другую систему льгот. Не платить военный сбор могут только ФОП, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий. Также льготу получают мобилизованные военнослужащие. Если у них есть открытый ФОП, то они могут не платить военный сбор по нему. Но для этого нужно подать в налоговую соответствующее заявление и документ, подтверждающий военную службу.