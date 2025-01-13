На початку 2025 року багато підприємців зіткнулися з проблемами під час подання звітності та сплати податків. Однією з основних причин цих труднощів стали збої в роботі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, багато з тих ФОПів, які подали заяви на закриття в кінці 2024 року, не розуміють, чи були вони прийняті, і якщо ні, то чи потрібно сплачувати податки у 2025 році?

До того ж підприємці стикаються з відмовами під час подання звітних декларацій.

Пояснення щодо цих питань надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект із його YouTube-каналу.

Проблеми з поданням декларацій

Після реструктуризацій у Податковій службі деяким платникам податків потрібно подавати звітність не до тих податкових інспекцій, до яких вони звикли. Наприклад, у Києві, де в кожному районі була своя ДПІ, звітність тепер подається тільки в три податкові – Центральну, Лівобережну та Правобережну.

Одна з найбільш поширених причин цього – податкові органи не завжди автоматично підтягують правильні коди ДПІ до декларацій, і тоді доводиться вносити корективи вручну: в кабінеті, в налаштуваннях, є ці коди і їх можна скоригувати.

Якщо ж подали декларацію з вказанням старого коду ДПІ, то достатньо просто створити та подати звіт заново вже з вказанням вірного коду.

Питання закриття ФОПів і подання звітності

Ті підприємці, які подавали заяви на закриття ФОПів 31 грудня 2024 року, вже почали отримувати повідомлення, що ФОП закрито. Адже почали запускати реєстри які були закриті внаслідок кібератаки. Такі ФОПи вже не мають сплачувати жодних податків за 2025 рік. За 2024 рік слід відзвітувати, але в річній декларації будемо ставити відмітку про припинення ФОПа. Та перед тим, як звітувати, варто перевірити, щоб у Кабінеті платника відобразилась дата зняття з обліку. Якщо ж заяву на закриття ФОПа подати в січні 2025 року, то за 2024 рік подаємо звичайну річну декларацію. Маємо сплатити ЄСВ, адже сплата єдиного внеску в 2025 році знову обов’язкова. ФОПи на 1 та 2 групі мають сплатити військовий збір та єдиний податок за січень. Ну і ліквідаційний звіт потрібно буде подати за новими бланками, попередньо їх дочекавшись, оскільки досі їх у кабінеті платника нема.

Проблеми з реквізитами для сплати військового збору

Відсутність реквізитів для сплати військового збору за ФОП за себе також може стати проблемою. Бо за замовчуванням цих реквізитів у кабінеті платника немає, вони з'являться тільки після першої сплати військового збору, або навіть вже тоді, коли податкова нараховує борг за військовим збором, і потрібно вже буде цей борг закривати.

Тому можна спробувати отримати коректні дані щодо рахунків на сайті Державного казначейства, або ж зайти на субсайти відповідних ГУ ДПС в розділі "Рахунки для сплати платежів".

Щодо звітування з військового збору, важливо розуміти, що ФОПи 3-ї групи перший раз будуть звітувати в складі декларації платника єдиного податку за перший квартал 2025 року. Тобто потрібно буде подати цей звід вже в квітні 2025 року. А щодо 2024-го звітуємо по-старому. Так само ФОП-1-2-ї групи перший раз з військового збору будуть звітувати щодо року аж у 2026 році за 2025-й.

Перехід ФОПів на загальну систему оподаткування

Підприємці, які вирішили перейти на загальну систему, щоб не сплачувати податків та ЄСВ за відсутності доходу, і подали заявку про це вже в 2025 році, будуть переведені на неї з 1 квітня 2025 року. Тому за весь 1 квартал 2025 року потрібно буде сплачувати податки "єдинника" в повному обсязі.

Тому, як варіант, аби цього не робити – для підприємців, які не планують більше використовувати свій ФОП, є можливість подати заяву на закриття. Однак, навіть у цьому випадку обов’язкові податки, такі як ЄСВ, потрібно буде сплатити до моменту ліквідації. Тобто мінімум за один місяць, якщо подати заяву у січні. Також потрібна буде звичайна звітна декларація за 2024 рік і ліквідаційна за 2025-й.

Пільги щодо ЄСВ та військового збору

Пільги є для військовослужбовців та найманих працівників, які паралельно зареєстровані як ФОП – за них сплачує роботодавець на основній роботі. За військовослужбовців ЄСВ сплачує військова частина, тому таким ФОПам теж не потрібно доплачувати ЄСВ.

Ще ЄСВ можуть не сплачувати пенсіонери та люди з інвалідністю. ФОПи на загальній системі, які не отримують доходів, також мають добровільну сплату єдиного внеску. З військовим збором маємо іншу систему пільг. Не платити військовий збір мають можливість лише ФОПи, що зареєстровані на територіях ведення бойових дій. Також пільгу мають мобілізовані військовослужбовці. Якщо такі мають відкритий ФОП, то можуть не сплачувати військовий збір щодо нього. Та для цього потрібно подати в податкову відповідну заяву та документ, що підтверджує військову службу.