Старт обмена налоговой информацией. Грозят ли мигрантам штрафы

Украинские налоговики начали автоматический обмен информацией с другими странами. Как это будет использовано для штрафов и начислений налогов?

Расчет налогов. Фото: Despositphotos

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начинает автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. Это предусмотрено межгосударственным соглашением по многостороннему автоматическому обмену информацией о финансовых банковских счетах – CRS (Common Reporting Standard).

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В нем более 120 стран, обменивающихся между собой такой информацией. В частности, все страны ЕС. Украина присоединилась к ней летом 2023 года. Но обмен только начинается в 2024 году, потому что его проводят раз в год, предоставляя информацию за предыдущий.

Как работает соглашение CRS, какую информацию получает ГНС? Кто может из-за этого получить штрафы и какие скрытые нюансы ожидают украинцев?

Объяснение по этим вопросам дает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект по его YouTube-каналу.

Что предусматривает соглашение CRS и как оно связано с налоговым резидентством

Когда вы открываете счет в любом банке, то всегда сначала должны заполнить анкету-опросник. В нем спросят ваши паспортные данные, дату рождения, а также адрес проживания.

Кроме того, могут запросить страну вашего налогового резидентства и, например, налоговый номер. Страна резидентства – это статус, который определяет, подпадает ли физическое лицо под налогообложение согласно налоговому законодательству страны проживания.

Именно благодаря этой собранной информации банк определяет вас как резидента страны. Или наоборот, как нерезидента страны. Этот статус не зависит от гражданства, а зависит от места постоянного проживания. И в каждой конкретной стране есть свои требования относительно того, когда и при каких условиях конкретное лицо с течением времени начинают считать резидентом.

Если выяснится, что вкладчик – нерезидент страны, то банк, по стандартам CRS, будет отчитываться об этом клиенте в налоговую.

Хотя в целом соглашение CRS направлено на контроль за международным бизнесом – международными группами компаний. А также на контроль за международными банковскими операциями между такими группами компаний.

И только потом этот контроль касается обычных рядовых граждан. В первую очередь тех, кто из-за войны постоянно проживает за пределами Украины – мигрантов.

Аналогично и Украина будет передавать информацию за границу только тогда, когда банку в Украине сообщили о постоянном проживании за границей.

Итак, механизм, предусматривающий соглашение CRS, заключается в том, что банк, в первую очередь, собирает данные о своих клиентах. Именно он определяет, являются ли они налоговым резидентом этой страны или нет. Обо всех, кто является нерезидентом, банк отчитывается в локальную налоговую.

Затем она вносит данные в международную систему. И дальше производится автоматический обмен налоговой информацией. Украинская ГНС со временем будет иметь данные о счетах украинцев за границей.

За актуальностью данных в банке относительно своего постоянного места жительства, а также данных о своей резидентности каждый клиент должен следить самостоятельно и уведомлять финучреждение об изменениях.

Какие данные о вашем счете будут автоматически передаваться банком по CRS

Обязательно передадут фамилию и имя, дату рождения, адрес, который вы указали в своей анкете-опроснике, название банка, который отчитывается, номер счета. А также валюту счета и общую валовую сумму поступлений на этот банковский счет.

Некоторые страны могут сообщать просто среднемесячные поступления по ним – это зависит от их локального законодательства.

Данные, которые будут передаваться относительно банковских счетов за границей, очень сильно зависят еще и от типа открытого счета. У кого-то из клиентов это может быть просто депозитный счет. У кого это может быть счет в страховом учреждении. У других людей это, к примеру, может быть брокерский счет для покупки акций.

Справочно Как сообщили Как сообщили LIGA.net в Министерстве финансов, информация о финансовом счете и владельце этого финансового счета, подлежащая отчетности и последующему международному обмену, охватывает:

Депозитные счета;

Кастодиальные счета;

Доли в капитале и в долговых обязательствах в определенных инвестиционных компаниях;

Страховые договоры с выкупной суммой;

Договоры аннуитета.

Более детальная информация о том, какие счета и услуги являются финансовыми счетами, содержится в части 3 Информационного письма ГНС №5/2023 "Практические вопросы толкования отдельных терминов Общего стандарта отчетности CRS".

Соответственно, денежная стоимость этих счетов разная. Поэтому и данные могут передаваться разные. Но если это обычный банковский счет, в большинстве случаев передается именно валовая сумма поступления по нему.

Если банк или финансовая организация, в которой размещают средства, зарегистрированы в одной из этих стран-участниц Соглашения CRS, о вас обязательно будут сообщать.

Узнать, передает ли ваш банк или финансовая организация сведения о вас, достаточно просто: если страна, в которой находится ваш банк, является участником Соглашения CRS, значит данные передаются. Если страна не является участником – нет. В частности, в этом соглашении нет США, Армении или Македонии. Но, к примеру, Грузия и Казахстан уже вступили в CRS.

К тому же большинство популярных банков и финансовых организаций также передают эти данные. К примеру, Wise, Revolut, ZEN.COM, Trustee Plus и PayPal обязаны передавать данные по CRS, поскольку они зарегистрированы в Европе.

Например, Palantir и Interactive Brokers зарегистрированы как в Штатах, так и в Европе. Поэтому в их случае будет ли передаваться информация или нет – будет зависеть от региона, к которому привязан конкретный аккаунт.

CRS в Украине

Банки стран-участниц CRS обязаны ежегодно до 1 июля передавать информацию за предыдущий календарный год о счетах своих нерезидентов в локальную налоговую. И она ежегодно суммирует все эти данные и вносит их в международную систему обмена информацией. То есть никаких ручных запросов подавать не нужно.

Для Украины этот первый обмен специфичен. Информация передается и получается за период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 по той причине, что Украина именно тогда имплементировала это соглашение.

Избежать обмена не удастся, даже если снять все средства со счета или закрыть его. Банк все равно отчитается – просто укажет валовое обращение средств за тот период, пока этот счет был открыт, а также дату закрытия счета.

Еще следует помнить, что счет за границей можно открывать на несколько человек одновременно. Например – на мужа и жену. В таком случае, согласно официальному комментарию к CRS, банки будут отчитываться о каждом владельце такого счета. Но обоим укажут полное валовое обращение средств по нему в целом.

Грозят ли штрафы Налоговой за незадекларированные счета

Есть несколько моментов, которые ГНС может проверить касательно информации, поступающей по каналам CRS.

Во-первых, наличие у физлица Контролируемой иностранной компании (КИК), зарегистрированной за границей, и отчетности по ней в Украине. То есть ГНС в этом случае проверит, есть ли у КИК бизнес за границей, о котором она не сообщила.

Если же отчетность по нему была, то могут проверить корректность и полноценность представленных отчетов.

Во-вторых, для простых граждан будут проверять, задекларированы ли доходы, которые они получили за границей как налоговые резиденты Украины. Конечно, сама по себе информация по CRS не является основанием для того, чтобы сразу выписать штраф или доначислить налог. Но это прямое основание для того, чтобы начать более детальную проверку конкретного человека.

Процесс будет выглядеть так: ГНС дополнительно получила данные по CRS. Налоговая сопоставляет их с реестрами. Четко определяет конкретное лицо и данные налоговых деклараций. И если есть сомнения в том, что все задекларировано, могут отправить письмо с просьбой предоставить объяснения. Если Налоговую устроит это объяснение – дело закрывается.

В противном случае начнут дополнительную налоговую проверку, чтобы детально разобраться с ситуацией. Если в результате будут обнаружены нарушения, штраф за уклонение от уплаты налогов и доначисления вполне вероятны.

На время действия военного положения в Украине для физических лиц есть льгота, по которой при общем обороте средств по всем иностранным банковским счетам до $250 тысяч в год, украинские налоговики не будут принимать во внимание такую информацию по линии CRS. Как следствие – применять санкции. Это предусмотрено пунктом 53 подраздела 10 Переходных положений Налогового кодекса Украины.