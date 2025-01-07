С увеличением количества поездов международного сообщения украинцы открыли для себя интересный лайфхак, позволяющий существенно экономить на поездках за границу. Своим опытом активно делятся в соцсетях.

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Суть в том, что если разбить поездку на части – покупать один билет до ближайшей остановки в Украине и другой – до пункта назначения уже за границей, – то общая стоимость поездки будет значительно ниже.

"Я так всегда покупаю билеты на Киев – Кишинев. Разбиваю на Киев – Могилев-Подольский, Могилев-Подольский – Кишинев. На 1000 грн выходит дешевле. Но часто нужно пересаживаться на границе в другой вагон, пограничники ругаются", – делится своим опытом в Facebook Яна Кобзарь.

Существенно сэкономить можно и на поездке из Запорожья в Перемышль, если оплачивать поездку не одним билетом, а двумя. Здесь "математикой" делится в Facebook Ульяна Дидич. Из Запорожья во Львов ориентировочная стоимость билета – 860 грн. Из Львова в Перемышль – в пределах 700 грн. Итого – 1560 грн. Одним билетом стоимость поездки на поезде Запорожье – Перемышль составляет 2670 грн.

"Дети ездят этим поездом, это Бердичев – Львов — 400 грн за четыре часа дороги. И тот же поезд из Львова в Перемышль – 600 грн. Итого получается 1000 грн. А одним билетом Бердичев – Перемышль – это 1700 грн за шесть часов дороги", – комментирует сообщение Оксана Токарская.

В других направлениях границы ситуация аналогичная.

"Ничего себе! Кто бы мог подумать! Проверила на поезде Полтава – Хелм — 2422 грн, а Полтава – Ковель – Хелм — 1490 грн, на тот же поезд! Разница — 932 грн", – отмечает Светлана Кныш.

На запрос LIGA.net относительно такого ценообразования по указанным направлениям в АО "Укрзалізниця" разъяснили, что тарифы на перевозку пассажиров в международном сообщении Восток – Запад устанавливаются в соответствии с "Особыми условиями международных перевозок (SCIC) – для поездок по проездным билетам в сообщении Восток – Запад (EWT)".

Условиями предусмотрено установление скидок (снижающих коэффициентов) к предельным тарифам, что обеспечивает эффективное ценообразование конкурентоспособных и экономически обоснованных тарифов. Согласно этому соглашению, каждое из государств по своей территории устанавливает скидку к тарифам на перевозку пассажиров.

Таким образом, стоимость проезда в международном сообщении составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитывается в евро в соответствии с курсом, установленным на день оформления проездного документа.

"Скажем, например, к поездам сообщением Киев – Львов и Киев – Перемышль применяются разные тарифы – внутренние и международные, что определяет разную стоимость проездных документов. Продажа проездных документов в международном сообщении возможна только по международным тарифам. Продажа проездных документов на внутреннем сообщении возможна только по внутренним тарифам", – отметили в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".

Проще говоря, если разбить стоимость поездки за границу на две части, то часть дороги по территории Украины можно проехать по внутренним тарифам (дешевле) + часть дороги по международным тарифам. Одним билетом полностью — по более дорогим международным тарифам.

"Слабым местом" такой экономии является дефицит в определенные периоды года или дни самих билетов на поезда международного сообщения. Бывает, что их расхватывают буквально через несколько минут после открытия продажи. И в желании сэкономить можно купить дешевый билет во Львов, но не успеть оплатить билет в Перемышль.

Во вторник и среду — самые дешевые

Сами тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в Украине утверждаются на основании постановления Кабмина №1548 от декабря 1996 года "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)". А именно: тарифы устанавливаются приказом Мининфраструктуры по согласованию с Министерством экономики.

Тарифы подлежат также согласованию с Совместным представительным органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Совместным представительным органом стороны работодателей на национальном уровне и после государственной регистрации в Министерстве юстиции вступают в силу.

Тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении утверждены приказом Министерства инфраструктуры №184 от апреля 2018 года "Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении".

Приказом утверждены коэффициенты гибкого тарифного регулирования по двенадцати календарным периодам года с коэффициентами 0,8-1,1.

Также есть регулирование по дням недели: снижение во вторник и среду на 10%, повышение в пятницу и воскресенье на 10% и без изменений в понедельник, четверг и субботу.

Во внутреннем сообщении тарифы на перевозку пассажиров также дифференцированы в зависимости от расстояния, категории поезда по скорости (пассажирский, скорый, ускоренный, скоростной), типа вагона (общий, плацкартный, купейный, люкс, третий класс, второй класс, первый класс), уровнем качества услуг (фирменный и обычный поезд), даты поездки и дня недели.

"То есть стоимость проезда зависит от периода года, дня недели, категории поезда, типа вагона и уровня качества услуг. Кроме того, на стоимость проезда влияет, что поезда формируются из фирменных и нефирменных вагонов", – отмечают в Укрзалізниці.

Без повышения стоимости

В целом в 2025 году повышать тарифы на пассажирские перевозки Укрзалізниця не планирует.

"Это принципиальное решение Укрзалізниці и правительства", – отмечают в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".

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Решение объясняется особенной важностью железнодорожных перевозок.

"В настоящее время железная дорога во многих случаях остается фактически безальтернативным транспортом для украинцев. Именно поэтому одобрено решение, хоть и не простое, учитывая финансовое состояние компании, – не увеличивать тарифы для пассажиров", – говорят в Укрзалізниці.

В то же время не исключено, что стоимость билетов на поезда, курсирующие за пределами Украины, в 2025 году может измениться.

"Тарифы на международные перевозки зависят от достигнутых договоренностей между странами – участниками перевозок", – отметили в департаменте информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзалізниця".