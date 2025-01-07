Зі збільшенням кількості потягів міжнародного сполучення українці відкрили для себе цікавий лайфхак, який дозволяє суттєво економити на поїздках за кордон. Своїм досвідом активно діляться у соцмережах.

Суть у тому, що якщо розбити поїздку на частини – купувати один квиток до найближчої до кордону зупинки в Україні й інший – до пункту призначення вже за кордоном, – то загальна вартість поїздки буде значно нижчою.

"Я так завжди купую квитки на Київ – Кишинів. Розбиваю на Київ – Могилів-Подільський, Могилів-Подільський – Кишинів. На 1000 грн виходить дешевше. Але часто треба пересаджуватися на кордоні в інший вагон, прикордонники лаються", – ділиться своїм досвідом у Facebook Яна Кобзар.

Суттєво зекономити можна і на поїздці із Запоріжжя у Перемишль, якщо оплачувати поїздку не одним квитком, а двома. Тут "математикою" ділиться у Facebook Уляна Дідич. Із Запоріжжя у Львів орієнтовна вартість квитка – 860 грн. Зі Львова до Перемишля – у межах 700 грн. Разом – 1560 грн. Одним квитком вартість поїздки потягом Запоріжжя – Перемишль складає 2670 грн.

"Діти їздять цим поїздом, то Бердичів – Львів – 400 грн за чотири години дороги. І той самий поїзд зі Львова до Перемишля – 600 грн. Разом виходить 1000 грн. А одним квитком Бердичів – Перемишль – це 1700 грн за шість годин дороги", – коментує допис Оксана Токарська.

У інших напрямках кордону – ситуація аналогічна.

"Нічого собі! Хто б міг подумати! Перевірила на потязі Полтава – Хелм – 2422 грн, а Полтава – Ковель – Хелм — 1490 грн, на той самий потяг! Різниця — 932 грн", – зазначає Світлана Книш.

На запит LIGA.net щодо такого ціноутворення за вказаними напрямками в АТ "Укрзалізниця" роз’яснили, що тарифи на перевезення пасажирів у міжнародному сполученні Схід – Захід встановлюються відповідно до "Особливих умов міжнародних перевезень (SCIC) – для поїздок за проїзними квитками у сполученні Схід – Захід (EWT)".

Умовами передбачено встановлення знижок (знижувальних коефіцієнтів) до граничних тарифів, що забезпечує ефективне ціноутворення конкурентоспроможних та економічно обґрунтованих тарифів. Відповідно до цієї угоди, кожна з держав на своїй території встановлює знижку до тарифів на перевезення пасажирів.

Таким чином, вартість проїзду в міжнародному сполученні складає суму вартості проїзду своєю територією кожної країни та розраховуються в євро відповідно до курсу, встановленого на день оформлення проїзного документа.

"Скажімо, наприклад, до потягів сполученням Київ – Львів та Київ – Перемишль застосовуються різні тарифи – внутрішні та міжнародні, що зумовлює різну вартість проїзних документів. Продаж проїзних документів у міжнародному сполученні можливий тільки за міжнародними тарифами. Продаж проїзних документів у внутрішньому сполученні можливий тільки за внутрішніми тарифами", – зазначили у департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".

Простіше кажучи, якщо розбити вартість поїздки за кордон на дві частини, то частину дороги по території України можна проїхати за внутрішніми тарифами (дешевше) + частину дороги за міжнародними тарифами. Одним квитком повністю — за дорожчими міжнародними тарифами.

"Слабким місцем" такої економії є дефіцит у певні періоди року чи дні самих квитків на потяги міжнародного сполучення. Буває, що їх розбирають буквально за кілька хвилин після відкриття продажу. І в бажанні зекономити можна купити дешевий квиток до Львова, але не встигнути оплатити квиток до Перемишля.

У вівторок і середу — найдешевше

Самі тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом в Україні затверджуються на підставі постанови Кабміну №1548 від грудня 1996 року "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". А саме: тарифи встановлюються наказом Мінінфраструктури за погодженням із Міністерством економіки.

Тарифи підлягають також погодженню зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні й після державної реєстрації в Міністерстві юстиції набирають чинності.

Тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні затверджені наказом Міністерства інфраструктури №184 від квітня 2018 року "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні".

Наказом затверджено коефіцієнти гнучкого тарифного регулювання за дванадцятьма календарними періодами року з коефіцієнтами 0,8-1,1.

Також є регулювання за днями тижня: зниження у вівторок та середу на 10%, підвищення у п’ятницю та неділю на 10% та без змін у понеділок, четвер і суботу.

У внутрішньому сполучені тарифи на перевезення пасажирів також диференційовані залежно від відстані, категорії поїзда за швидкістю (пасажирський, швидкий, прискорений, швидкісний), типу вагона (загальний, плацкартний, купейний, люкс, третій клас, другий клас, перший клас), рівнем якості послуг (фірмовий та звичайний поїзд), дати поїздки та дня тижня.

"Тобто вартість проїзду залежить від періоду року, дня тижня, категорії поїзда, типу вагона та рівня якості послуг. Крім того, на вартість проїзду впливає те, що поїзди формуються з фірмових та нефірмових вагонів", – зазначають в Укрзалізниці.

Без підвищення вартості

Загалом у 2025 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення Укрзалізниця не планує.

"Це принципове рішення Укрзалізниці та уряду", – зазначають в департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".

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Рішення пояснюється особливою важливістю залізничних перевезень.

"Наразі залізниця в багатьох випадках залишається фактично безальтернативним транспортом для українців. Саме тому схвалено рішення, хоч і не просте, зважаючи на фінансовий стан компанії, – не збільшувати тарифи для пасажирів", – кажуть в Укрзалізниці.

Водночас не виключено, що вартість квитків на потяги, що курсують поза межі України, у 2025 році може змінитися.

"Тарифи на міжнародні перевезення залежать від досягнутих домовленостей між країнами – учасницями перевезень", – зазначили в департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".