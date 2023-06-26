Во что инвестировать украинцам во время войны

Из-за войны возможности украинцев вкладывать свои средства в определенные инвестиционные инструменты значительно уменьшились. Уменьшилась также и сама прибыльность этих инструментов. В то же время увеличились риски.

Реалии времени

Держать часть денег в кэше и не использовать их для инвестиций требуют риски неожиданных расходов. Основными инструментами для вкладов украинцев финансовый аналитик Андрей Шевчишин называет LIGA.net традиционные – валюту, депозит, золото. В то же время эффективность этих инструментов далеко не лучшая. Некоторые даже не покрывают инфляцию.

"Например, с начала 2023 года и по состоянию на 20 июня 2023 года золото выросло в цене на 7,5% в долларовом эквиваленте. Но поскольку доллар почти не изменился к гривне, покупатели золота получили 7,5%. Хотя в условиях войны, инфляции и риска дефолта – это традиционный инструмент защиты", – отмечает аналитик.

В июле 2022 года Нацбанк установил фиксированный официальный курс на уровне 36,5686 грн/доллар и держит его и по сей день как "основной якорь стабилизации ожиданий и ключевое средство выполнения приоритетных целей НБУ".

Такой фиксированный официальный курс гривни по отношению к доллару не дает возможности "играть" на валютных колебаниях. К тому же даже несмотря на недавнее смягчение валютных ограничений регулятором, условий для инвестиционных маневров здесь нет.

Между тем, в экспертной среде ожидается, что официальный курс гривни будет пересмотрен до конца года.

Изменение официального курса гривни по отношению к доллару на 7% от текущего значения – до 39,13 грн/доллар – на горизонте ближайших 12 месяцев предусматривает прогноз инвесткомпании Eavex Capital. В то же время и это ниже уровня годовой инфляции, которая сейчас составляет 15,3%.

Снижение уровня годовой инфляции с 26% в январе до 15,5% в мае, хотя и повышает привлекательность депозитов, ставки по которым в банках также выросли с 8-13% годовых до 10-18% в июне, но все еще не оправдывает их.

Следует отметить, что Нацбанк для обеспечения экономической стабильности всячески пытается поднять привлекательность срочных депозитов для населения. Это было одним из ключевых аргументов при принятии решения регулятора 15 июня не снижать учетную ставку. Ее оставили на уровне 25%.

Согласно данным Нацбанка, доля депозитов на срок от 3 до 12 месяцев выросла с 47% в январе 2023 года до 76% в мае. А доля срочных гривневых депозитов в июне – на 5% до 35%.

Лучшим инструментом для инвестиций Андрей Шевчишин называет государственные облигации (ОВГЗ), доход по которым опережает инфляцию.

"Например, годовые ОВГЗ можно купить с доходностью 17-18,5%, облигации на больший срок с доходностью 20%. При этом всегда есть возможность эти облигации продать", – говорит он.

Не прогадал и тот, кто вложился в Bitcoin. С начала года он вырос в цене на 73%. В то же время, Шевчишин говорит, что это вовсе не означает, что Bitcoin и дальше будет расти такими темпами или даже удержит текущие позиции. В общем, криптовалюта – интересный инструмент для инвестиций, но очень волатильный и рискованный.

На перспективу

До войны достаточно популярным среди среднего класса было инвестирование в акции зарубежных компаний. Сейчас это невозможно. Однако после окончания войны инструмент одновременно с более сильной интеграцией Украины в Евросоюз может набрать еще большую популярность.

Еще один традиционный для инвестиций украинцев инструмент – недвижимость – сегодня из-за постоянных обстрелов, ракетных и дроновых атак выглядит довольно рискованным. В то же время, если отбросить риски, может оказаться достаточно прибыльным в послевоенный период.

Согласно отчету международной аудиторской компании Ernst & Young (EY), масштабы разрушений украинской недвижимости превышают объемы построенного и введенного в эксплуатацию жилья за последние семь лет. И как бы это цинично ни звучало, но реальность такова, что дефицит квадратных метров, особенно в послевоенный период, станет залогом роста цены на них.

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в новостройке Киева составляет 46 500 грн, во Львове – 45 400 грн, в Днепре – 41 700 грн.

О том, что уже сейчас стоит рассмотреть инвестирование в запускаемые после войны проекты, говорит LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

"Это может быть связано с восстановлением разрушенной инфраструктуры или развитием новых отраслей, возникающих в результате конфликта", – отмечает он.

Еще одним вариантом Орищак видит собирать команды людей и инвестировать в их образование, создавая кадровый потенциал для западных инвестиционных проектов, которые страна получит после войны. Это поможет украинским специалистам быть готовыми к новым возможностям и требованиям рынка.

"Однако мы придерживаемся точки зрения, что в послевоенной стране реализация технологических проектов будет сложной. Вместо этого следует сосредоточиться на развитии рекреационных и психологических центров, парковых территорий, центров развития детей и образовательных центров для переквалификации людей, чтобы они могли получить работу, которая будет иметь спрос после войны", – отмечает аналитик Центра биржевых технологий.

Особое внимание Орищак обращает на аграрный сектор, где Украина занимает место одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе.

"Несмотря на сложности, вызванные военным конфликтом, аграрный сектор все еще представляет значительный потенциал для инвестиций. Сельское хозяйство в Украине располагает благоприятными природно-климатическими условиями, крупными сельскохозяйственными угодьями и доступом к рынкам Европы и других стран", – отмечает он.

В настоящее время наблюдается рост интереса к инвестициям в сельское хозяйство, особенно в современные технологии и инновации, направленные на повышение эффективности производства и улучшение качества продукции. Инвесторы все больше ориентируются на развитие экологически чистого земледелия, органической обработки и переработки сельскохозяйственной продукции.

Более того, у Украины есть значительный потенциал для развития сельскохозяйственного экспорта. Ее географическое положение, ресурсы и производственные возможности делают ее конкурентоспособной на мировых рынках.

"Инвесторы могут выявить привлекательные возможности в сфере развития экспортной инфраструктуры, логистики и создания совместных предприятий с зарубежными партнерами", – говорит Орищак.

Однако для успешных инвестиций в аграрный сектор Украины необходимо учитывать риски, связанные с политической и экономической нестабильностью. Также важно обратить внимание на развитие современных правовых и институциональных механизмов, гарантирующих защиту прав собственности и обеспечение справедливости в бизнесе.

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