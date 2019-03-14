Все покупают валюту в обменнике. А я хочу онлайн. Разбор от LIGA

Вот уже месяц, как украинцы могут покупать и продавать валюту онлайн. С 7 февраля это можно делать в режиме 24/7, не выходя из дома. Такое нововведение — часть программы валютной либерализации, разработанной Нацбанком. За это время через приложения и личные электронные кабинеты клиенты купили около $52 млн.

Три месяца назад центробанк разрешил обмен иностранной валюты через платежные терминалы и банкоматы.

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Как это все работает на практике? LIGA.net отвечает на самые популярные вопросы.

Кто сейчас обменивает валюту онлайн?

В Украине сейчас услугу продажи валюты-онлайн предлагают семь банков. Это Приватбанк, Альфа, ОТП, Универсал (в том числе Монобанк), Укрсиб, Альтбанк и Конкорд.

Планирует запустить онлайн-обмен и Ощадбанк, сообщили в его пресс-службе. Сроки пока неизвестны.



Я слышал, в Привате и раньше покупали валюту онлайн. Это правда?

Действительно, до национализации клиенты ПриватБанка могли круглосуточно покупать валюту через интернет и терминалы самообслуживания, гривня конвертировалась в доллар или евро при зачислении на валютный счет.

«Приватбанк оформлял такие операции как безналичные, применяя к ним правила продажи наличной валюты в кассах», - рассказывала LIGA.net зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук. В итоге складывалось впечатление, что человек лично пришел в кассу и обменял там деньги.

В 2017 году НБУ закрыл лазейку, сославшись на неравные условия конкуренции. Когда опция вновь стала легальна, банк одним из первых перешел на новые правила обмена валют. Для этого было достаточно перезапустить имеющийся сервис. Правда, теперь он больше не будет единственным на рынке.



Как сейчас происходит обмен?

Чтобы обменять валюту онлайн нужны две карты – гривневая и валютная.

Последнюю в некоторых банках можно открыть онлайн в личном электронном кабинете. Из семи банков, предлагающих онлайн-обмен, виртуальную валютную карту за несколько кликов можно оформить только в ПриватБанке и Универсале. Остальные - предлагают обращаться в отделения своих учреждений.

Когда клиент обменивает валюту, он просто переводит деньги с гривневой карты на валютную или наоборот. Сделать это можно круглосуточно в интернет-банкинге.

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Для этого надо выбрать нужную команду, указать сумму и валюту операции, авторизовать операцию, после чего деньги в нужной валюте поступят на карту. Банки обещают, что транзакция происходит мгновенно. В исключительных случаях возможны задержки до одного рабочего дня.

Укрсиб, Универсал, Приват и Конкорд предлагают обмен как в мобильных приложениях, так и в веб-версии. Клиенты Альфа-Банка и АльтБанк могут конвертировать валюту при помощи смартфонов, услуга доступна только в мобильных приложениях.

Обмен происходит по текущему коммерческому курсу банка. В семи опрошенных нами банках комиссия за проведение онлайн обмена валют взимается только в Приват и ОТП. Это тарифы за перевод между счетами. Ознакомиться с ними можно на сайтах банков.

Если какие-то условия клиенту не подошли, и он передумал выполнять операцию в сервисах есть автоматическая функция отказа от обмена в течение 15 минут.



Есть ли какие-то ограничения?

Закон предусматривает ограничение на покупку в день суммой 150 000 грн на одного клиента, но банки вводят и собственные лимиты.

Например, в Альфе и Универсал Банке минимальная покупка валюты ограничена суммой 10 EUR/USD, продажа - 1 EUR/USD. В АльтБанке дневной лимит - до $5000.

А что с обменом в терминалах?

Единственный банк, который на сегодняшний день предлагает наличный обмен через терминалы, - это RWS. При обмене до 150 000 грн работает режим «инкогнито». Это значит, что сервис не запросит ни паспорт, ни идентификационный код, ни карточный счет.

Правда, можно лишь продать валюту, купить - нет. Обратная услуга заработает в мае, сообщил LIGA.net Владимир Башкатов, начальник управления карточного бизнеса банка.

У RWS всего шесть терминалов самообслуживания. Три – в аэропорту Борисполь и три в столичных ТРЦ. Существенный минус обмена – это курс, он значительно ниже официального. В банке это объясняют расходами на инкассацию, покупку и обслуживание устройства.

терминал RWS. Фото: UBR терминал RWS. Фото: UBR

Внести в терминал наличную гривню и получить взамен валюту снова предлагает и ПриватБанк. Схема осталась прежней: деньги клиент получает не на руки, а на электронную карточку, эмитированную Приватом или на свой счет в банке.

Банки не спешат переходить на наличный обмен через терминалы. Дорогое ли это удовольствие? В RWS признают, что функционал стоит недешево, но благодаря выгодному местоположению, например в отелях и аэропортах [и курсу!], терминал может окупиться в течение двух лет.

Диана Манучарян