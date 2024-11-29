Золото. Особенности инвестиций в мире

Как в мире инвестируют в золото: не только физический металл, но и ценные бумаги

Золото. Фото: EPA

В мире большую часть 2024 года цена на золото стремительно росла. В течение года цена за унцию стабильно увеличивалась с 2063,73 долларов до более чем 2700 долларов на конец октября.

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Стремительный рост был не только отражением традиционной роли золота как защиты от инфляции или экономической неопределенности — оно также привлекло волну новых инвесторов, искушенных перспективой краткосрочной прибыли в активе, обычно рассматриваемого как "игра в долгую".

LIGA.net предлагает краткий обзор материала Сbsnews.com об особенностях инвестирования в этот ценный металл в мире.

Какие типы инвестиций в золото наиболее целесообразны при повышении и снижении цены?

В мире существует несколько вариантов, которые позволят извлечь выгоду из цен на золото.

В частности:

Физическое золото в слитках

Покупка золотых слитков – то есть золотых слитков или монет – это первый, наиболее простой способ получить материальные активы и сыграть на их цене.

Золотые ETF

Золотые биржевые фонды (ETF) предлагают эффективный способ инвестировать в золото, избегая проблем хранения и безопасности, связанных с физическим золотом. Инвесторы могут покупать и продавать эти акции на фондовом рынке, что делает их легкодоступными вариантами, поскольку их приобретение обычно можно осуществить с помощью аккаунта на инвестиционной платформе.

Акции компаний по добыче золота

Инвестирование в акции золотодобывающих компаний может быть косвенным способом для инвесторов заработать на изменениях цен на золото. В конце концов цены на акции таких компаний часто растут и падают вместе с ценами на золото. Они также выигрывают от операционной эффективности и других факторов, которые могут повысить прибыльность.

Но если рост цены на золото возобновляется, эти акции могут получить большую прибыль по сравнению с физическим товаром.

Однако процессы добычи металла несут дополнительные риски, связанные с управлением, затратами на производство и геополитическими факторами. Поэтому перед покупкой таких акций важно провести тщательный анализ объекта покупки.

"Золотые" роялти и "потоковые" компании

Роялти и "потоковые" компании – еще один инвестиционный вариант. Эти компании не добывают золото напрямую. В то же время, они финансируют проекты по добыче в обмен на долю будущего производства или дохода. Эта модель обеспечивает им постоянные денежные потоки и более низкие операционные риски по сравнению с традиционными добывающими компаниями.

Роялти и "потоковые" компании часто хорошо работают в периоды нестабильности цен на золото, поскольку их доходы связаны с объемом производства и рыночными ценами. На них также меньше влияет рост расходов на добычу, что делает их относительно стабильным выбором при колебаниях цен.