Золото. Особливості інвестицій у світі

Як у світі інвестують у золото: не тільки фізичний метал, а й цінні папери

Золото. Фото: EPA

У світі більшу частину 2024 року ціна на золото нестримно зростала. Впродовж року ціна за унцію стабільно збільшувалась з 2063,73 доларів до понад 2700 доларів на кінець жовтня.

Стрімке зростання було не лише відображенням традиційної ролі золота як захисту від інфляції чи економічної невизначеності — воно також привернуло хвилю нових інвесторів, спокушених перспективою короткострокового прибутку в активі, який зазвичай розглядається як "гра в довгу".

LIGA.net пропонує короткий огляд матеріалу Сbsnews.com щодо особливостей інвестування у цей цінний метал у світі.

Які типи інвестицій у золото є найбільш доцільними під час підвищення та зниження ціни?

У світі загалом існує декілька варіантів, які дозволять отримати вигоду від цін на золото.

Зокрема:

Фізичне золото в злитках

Купівля золотих злитків — тобто золотих злитків або монет — це перший, простий спосіб отримати матеріальні активи та зіграти на зміні їх вартості.

Золоті ETF

Золоті біржові фонди (ETF) пропонують ефективний спосіб інвестувати в золото, уникаючи проблем зі зберігання та безпеки, пов’язаних із фізичним золотом. Інвестори можуть купувати та продавати ці акції на фондовому ринку, що робить їх легкодоступними варіантами, оскільки їх придбання зазвичай можна здійснити за допомогою облікового запису на інвестиційній платформі.

Акції компаній з видобутку золота

Інвестування в акції золотодобувних компаній може бути непрямим способом для інвесторів заробити на змінах ціни золота. Зрештою, ціни на акції таких компаній часто зростають і падають разом із цінами на золото. Але вони також виграють від операційної ефективності та інших факторів, які можуть підвищити прибутковість.

Та, якщо зростання ціни на золото відновлюється, від цих акцій можна отримати більший прибуток порівняно з фізичним товаром.

Хоча процеси видобування металу несуть додаткові ризики, пов’язані з управлінням, витратами на виробництво та геополітичними факторами. Тому перед придбанням таких акцій важливо провести ретельний аналіз об'єкта купівлі.

"Золоті" роялті та "потокові" компанії

Роялті та "потокові" компанії є ще одним інвестиційним варіантом. Ці компанії не видобувають золото безпосередньо. Натомість – фінансують проєкти з видобутку в обмін на частку майбутнього виробництва чи доходу. Ця модель забезпечує їм постійні грошові потоки та нижчі операційні ризики порівняно з традиційними видобувними компаніями.

Роялті та потокові компанії часто добре працюють у періоди нестабільності цін на золото, оскільки їхні доходи прив’язані до обсягу виробництва та ринкових цін. На них також менше впливає зростання витрат на видобування, що робить їх відносно стабільним вибором під час коливань цін.