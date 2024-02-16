Директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко рассказал LIGA.net о том, как изменились стратегии инвестфондов во время войны, на чем они зарабатывали и почему в 2023 году взносы в пенсионные фонды превысили довоенные показатели.

– Сколько сейчас инвестиционных фондов под управлением ICU и каков их общий объем?

У нас есть две компании по управлению активами в группе. Одна концентрируется на работе непосредственно с пенсионными фондами, где долгосрочные сбережения. Там около 120 тысяч клиентов. А другая компания управляет активами инвестиционных фондов, у каждого из которых своя специфика.

Всего есть 12 фондов, общие активы которых более 2,5 млрд грн. И еще по нескольким завершаем регистрацию, которую приостановили с начала полномасштабной войны.

– На чем зарабатывают ваши фонды? Изменились ли их стратегии из-за войны?

У нас есть разные стратегии, и именно структура активов отвечает на вопрос, на чем мы зарабатываем. Есть фонды акций, есть фонды облигаций, есть венчурные фонды, есть фонды, которые инвестируют в строительство.

Есть и фонды по работе с зарубежными активами, которые начали действовать еще до начала большой войны. Они инвестируют в ценные бумаги за пределами Украины. Посреди таковых, к примеру, Global Equity Index – инвестирует в ведущие интернациональные индексы, традиционно в форме ETF-ов ( Exchange Traded Fund – фонды, чьи акции можно приобрести и реализовать на бирже, – ред. ).

Еще есть фонд Еврооблигаций, который начал работу именно накануне войны, и их результаты, несмотря на войну, тоже неплохие. Сейчас мы почти зарекаверили (компенсировали, – ред. ) убытки, связанные с потерей стоимости украинских еврооблигаций.

Мы также неплохо заработали на корпоративных облигациях, которые в начале войны обесценились, а затем выросли, на фоне возобновления деятельности их эмитентов.

Что касается стратегии фондов, то в целом она стала более консервативной.

- Почему в 2019 году вы кардинально сменили стратегию фонда "недвижимость" на "облигационные стратегии"? Какие перспективы заработка на недвижимости?

В свое время, когда мы получили фонд в управление, это был фонд недвижимости. Но на фоне низких ставок доходности по таким инструментам и почти полного отсутствия в обращении ценных бумаг эмитентов – крупных застройщиков, его базовая стратегия не имела никакого смысла. Даже по сравнению со ставками по депозитам, которые были и остаются на достаточно высоком уровне. Поэтому с учетом нашего опыта работы с инструментами с фиксированной доходностью мы изменили стратегию.

Хотя сейчас, несмотря на войну, можно сказать, что этот сектор постепенно восстанавливается. Сейчас на рынке уже есть примеры так называемых рентных фондов. Такие, кстати, достаточно распространены за пределами Украины. Они обычно являются инструментом для инвестиций корпоративных клиентов, тпоскольку через рентные платежи дают более или менее стабильную доходность в течение определенного времени.