Директор з управління локальними активами групи ICU Григорій Овчаренко розповів LIGA.net про те, як змінились стратегії інвестфондів під час війни, на чому вони заробляли і те, чому у 2023 році внески в пенсійні фонди перевищили довоєнні показники.

- Скільки зараз інвестиційних фондів під управлінням ICU та який їх загальний об’єм?

У нас є дві компанії з управління активами в групі. Одна концентрується на роботі безпосередньо з пенсійними фондами, де довгострокові заощадження. Там майже 120 тисяч клієнтів. А інша компанія керує активами інвестиційних фондів, у кожного з яких своя специфіка.

Загалом маємо 12 фондів, загальні активи яких понад 2,5 млрд грн. І ще щодо декількох завершуємо реєстрацію, яку призупинили з початку повномасштабної війни.

- На чому заробляють ваші фонди? Чи змінилися їхні стратегії через війну?

У нас є різні стратегії, і саме структура активів відповідає на запитання, на чому ми заробляємо. Є фонди акцій, є фонди облігацій, є венчурні фонди, є фонди, які інвестують у будівництво.

Є і фонди роботи із закордонними активами, які почали діяти ще до початку великої війни. Вони інвестують у цінні папери за межами України. Серед таких, наприклад, Global Equity Index – інвестує у провідні міжнародні індекси, зазвичай у формі ETF (Exchange Traded Fund – фонди, чиї акції можна купити і продати на біржі. – Ред.).

Ще є фонд Єврооблігацій, який розпочав роботу саме напередодні війни, та його результати, попри війну, теж непогані. Зараз ми майже зарекаверили (компенсували. – Ред.) збитки, які були пов'язані з втратою вартості українських єврооблігацій.

Ми також досить непогано заробили на корпоративних облігаціях, які на початку війни знецінилися, а потім зросли, на тлі відновлення діяльності їх емітентів.

Щодо стратегії фондів, то загалом вона стала більш консервативною.

- Чому у 2019 році ви кардинально змінили стратегію фонду "нерухомість" на "облігаційні стратегії"? Які перспективи заробітку на нерухомості?

Свого часу, коли ми отримали фонд в управління, це був фонд нерухомості. Та на тлі низьких ставок дохідності за такими інструментами і майже повної відсутності в обігу цінних паперів емітентів – великих забудовників, його базова стратегія не мала ніякого сенсу. Навіть у порівнянні зі ставками за депозитами, які були і залишаються на досить високому рівні. Тож з урахуванням нашого досвіду роботи з інструментами з фіксованою дохідністю, ми змінили стратегію.

Хоча зараз, навіть попри війну, можна сказати, що цей сектор поступово відновлюється. Зараз на ринку є вже приклади так званих рентних фондів. Такі, до слова, досить розповсюджені за межами України. Вони зазвичай є інструментом для інвестицій корпоративних клієнтів, бо через рентні платежі дають більш-менш стабільну дохідність впродовж визначеного часу.