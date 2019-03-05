Ахметов поднялся на 62 позиции в рейтинге Forbes

Основатель СКМ Ринат Ахметов за год увеличил свое состояние на полмиллиарда долларов, свидетельствуют данные журнала Forbes. В обновленном рейтинге самых богатых людей мира он поднялся на 62 позиции и занял 272-е место с капиталом в $6 млрд.

В 2019 году Forbes насчитал в Украине по-прежнему семь долларовых миллиардеров.

Реклама

Состояние участников группы Приват Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского оценили в $1,2 млрд и $1,1 млрд соответственно.

Замыкает украинский топ миллиардеров Вадим Новинский с состоянием в $1 млрд.

Самым богатым человеком мира второй раз признан основатель и руководитель Amazon Джефф Безос. Его капитал вырос на $19 млрд - до $131 млрд.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса оценивается в $96,5 млрд (+$6,5 млрд за год) – он занимает 2 позицию в рейтинге.

Президент США Дональд Трамп находится на 715 строчке. Его состояние оценивается в $3,1 млрд, как и в прошлом году.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял в рейтинге 40 позицию с капиталом в $22,3 млрд.

Марк Цукерберг после скандалов с фейковыми новостями и утечкой данных пользователей Facebook за год потерял $8,7 млрд. Его состояние издание оценило в $62,3 млрд. Бизнесмен занимает 8 место в рейтинге.

Реклама

В России Forbes насчитал 93 долларовых миллиардера. Самый богатый из них - глава правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($24 млрд). Он занимает 32-е место в общем списке.